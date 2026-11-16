أوكرانيا تشن هجوما على جسر رئيسي في شبه جزيرة القرم

قصفت أوكرانيا جسراً يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها في أكبر هجوم ليلي بطائرة مسيرة في الحرب حتى الآن.

وأسفر الهجوم عن إيقاف حركة المرور على المعبر الاستراتيجي فوق مضيق كيرتش من شبه جزيرة البحر الأسود، مما أثار رد فعل غاضب من المسؤولين الروس في المنطقة.

وكتب سيرجي أكسيونوف،"رئيس جمهورية القرم" في روسيا ، على تطبيق تيليجرام: "لقد استهدف العدو جسر القرم، ونتيجة لذلك، سيتم تقييد حركة المرور، على الأرجح حتى فترة ما بعد الظهر، وقد تم حشد جميع الخدمات اللازمة لإدارة الموقف".

لم يذكر أكسيونوف ما إذا كان قد سقط قتلى أو جرحى في الغارة، وأشارت قنوات التواصل الاجتماعي المقربة من الجيش الروسي إلى عدم وقوع أضرار جسيمة جراء الهجوم.

الرابط المباشر الوحيد إلى روسيا



قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "يجري تقييم الأضرار الطفيفة. حركة المرور عبر الجسر مستمرة".

يُعد جسر القرم الذي يبلغ طوله 12 ميلاً الرابط المباشر الوحيد بين شبكة النقل الروسية وشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا وضمتها في عام 2014، وقد كان هدفاً رئيسياً لأوكرانيا منذ أن شنت روسيا هجومها في فبراير 2022.

وقد تعرض للهجوم عدة مرات، بما في ذلك انفجار أكتوبر 2022 الذي تم فيه تفجير شاحنة محملة بالمتفجرات على الجسر ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وتسبب في أشهر من الاضطراب.

في يونيو 2025، فجّر جهاز الأمن الأوكراني عبوة ناسفة قرب دعامات الجسر المغمورة، ما أدى إلى إغلاقه لعدة ساعات. يُعدّ هذا الجسر الأطول في أوروبا، ويُنظر إليه على نطاق واسع كأحد أبرز مشاريع البنية التحتية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



كثّفت روسيا غاراتها على الجسور في أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية، وفي الوقت نفسه، أطلقت أوكرانيا 1336 طائرة مسيّرة على روسيا ليلة الأحد، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الأوكرانية، في أكبر هجوم ليلي تشنّه منذ بدء الحرب الشاملة.

يتجاوز هذا الرقم الرقم القياسي السابق البالغ 1254 طائرة مسيّرة والذي سُجّل في 29 أكتوبر، وهو جزء من نمط يشهد تزايداً في حجم وتواتر هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية.

ووفقاً لرئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، فقد تم اعتراض نحو 600 طائرة مسيّرة أثناء اقترابها من موسكو .

يأتي الهجوم على جسر القرم قبل أيام من اجتماع في شنتشن بين بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، وقالت بكين إنهم سيناقشون "السلام العالمي".

وأعلن ترامب أنه يعتزم مناقشة نزع السلاح النووي والحرب مع إيران، وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإنه من غير المتوقع أن يناقش الحرب في أوكرانيا خلال المحادثات الثلاثية.

فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن اجتماع شنتشن قد يتحول إلى نسخة من مؤتمر يالطا عام 1945 في القرن الحادي والعشرين ، حيث تحاول القوى الكبرى إعادة رسم مناطق النفوذ دون وجود الدول الأصغر على طاولة المفاوضات.