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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف.. إعلان أسماء الفائزين في مسابقة الطالب المثالي

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نتيجة مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، للعام الدراسي 2026/2027، والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب بالجامعة، تحت إشراف الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور حسام الهواري منسق عام الانشطة الطلابيه بالجامعه، وكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب،

وأسفرت المسابقة التي نفذتها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، عن فوز الطالب الحسن أشرف ميلاد كلية السياسة والأقتصاد بالمركز الأول بمسابقة الطالب المثالي، فيما حصلت الطالبة ماريا جون فيلبس كلية السياسة والأقتصاد بالمركز الأول بمسابقة الطالبة المثالية على مستوى الجامعة.

وأوضح الدكتور طارق على ، أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام الجامعة بتنفيذ الأنشطة الطلابية المتنوعة لدعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة والتنمية البشرية لذاتهم، كما تسهم في حث باقي الطلاب على التفوق والتميز واكتشاف أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي، فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعة.

وأكد الدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة ، أن المسابقة السنوية لاختيار الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة لهذا العام تنافس فيها 40 طالب وطالبة حاصلين على اللقب بكلياتهم، وذلك للفوز بلقب الطالب المثالي على مستوى الجامعة .

وأشار محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب، أن شروط المسابقة اعتمدت على أن يكون الطالب من المشاركين في المجالات المتنوعة للأنشطة الطلابية والعمل التطوعي وخدمة المجتمع وأن يكون ممن يمتلكون الثقافة العامة والرؤية الشخصية المتميزة والمهارات اللغوية.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للطلبة والطالبات الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمسابقة الطالب المثالي على مستوي الجامعة، وهم الطالب مصطفى سمير عبد البارى بكلية العلوم الحاصل على المركز الثاني، والطالب يوسف محمد ناجى بكلية الطب البشرى حاصل على المركز الثالث، فيما حصلت الطالبة بسنت أحمد فتحى كلية العلوم على المركز الثاني، والطالبة مريم خضارى فرج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بالمركز الثالث بمسابقة الطالبة المثالية، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والتوفيق، كما أثنى على جهود لجنة التحكيم ودورها في اختيار الطلاب المتميزين للمشاركة، ودور مسئولي إدارة رعاية الشباب في تنظيم المسابقة مشيداُ بمستوى طلاب الجامعة متمنيا لهم كل التوفيق.

بني سويف جامعة بني سويف الطالب المثالي

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