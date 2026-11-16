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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار حملات الإزالات والمتغيرات المكانية المخالفة في بني سويف

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تواصل محافظة بني سويف جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 30 لإزالة التعديات، في إطار جهود الدولة للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الأعمال المنفذة حتى الآن عن إزالة واسترداد ما يزيد عن 2250 حالة تعدٍ بمختلف الملفات، مع استمرار الحملات حتى نهاية ديسمبر المقبل.


وبحسب التقرير، الذي أعده عمرو محمود، مدير إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، بشأن نتائج أعمال الموجة حتى الآن، فقد تنوعت الإزالات بين حالات التعدي متوسطة وبسيطة المستوى، والتعديات على الأراضي التابعة للجهات صاحبة الولاية، والتعامل مع المتغيرات المكانية، فضلًا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.


وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 25 حالة إزالة للتعديات متوسطة وبسيطة المستوى، على مساحة بلغت 3135 مترًا مربعًا، فضلًا عن إزالة 278 حالة على مساحة 28229 مترًا مربعًا، و3 حالات أخرى على مساحة 10 قراريط، وذلك فيما يتعلق بالتعديات الواقعة على الأراضي التابعة لولاية الموارد المائية والري.


وفيما يخص الأراضي التابعة للجهات صاحبة الولاية، تضمنت النتائج استرداد 5 حالات على مساحة 12 فدانًا و14 قيراطًا و12 سهمًا، إلى جانب 12 حالة على مساحة 2177 مترًا مربعًا، كما تم تنفيذ إزالتين على مساحة 10 قراريط من أراضي ولاية الأوقاف، وحالة واحدة على مساحة 18 قيراطًا تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.


وفي ملف المتغيرات المكانية، تمت إزالة 67 حالة على مساحة 7275 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى 40 حالة على مساحة فدان و5 قراريط، وذلك في إطار التعامل مع المخالفات التي تم رصدها ومتابعة إزالتها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.


أما فيما يتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية، فقد بلغ إجمالي الحالات التي تمت إزالتها حتى الآن 1821 حالة، على مساحة إجمالية بلغت 59 فدانًا و14 قيراطًا، بما يعكس حجم الجهود المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لأي محاولات للتعدي عليها. 

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