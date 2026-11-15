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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة بني سويف يتابع أعمال تطوير مستشفى ناصر العام.. ونسبة التنفيذ تصل إلى 70%

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

أجرى الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان ببني سويف، جولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال بمشروع تطوير مستشفى ناصر العام، والوقوف على آخر مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات الصحية ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وتضمنت الجولة تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالمستشفى، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، والاطلاع على ما تم إنجازه على أرض الواقع، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 70%، بما يعكس تقدم الأعمال بالمشروع، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل وفقًا للمعدلات المستهدفة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير التنفيذ.

وشدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار المتابعة الدورية لمختلف مراحل التنفيذ، لضمان الانتهاء من الأعمال وفق المواصفات والمعايير المطلوبة، تمهيدًا لدخول المستشفى الخدمة وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكدت الجولة أهمية الإسراع في الانتهاء من مشروعات تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة، بما يدعم المنظومة الصحية ويرفع كفاءة البنية التحتية للقطاع الطبي، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات، وتوفير بيئة علاجية مناسبة تواكب احتياجات المواطنين.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتورة رحاب ربيع، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بمديرية الصحة، في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة لمشروعات القطاع الصحي بالمحافظة.

بني سويف ناصر صحة بني سويف

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