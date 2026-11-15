حفل جوائز HUAWEI XMAGE لعام 2026 والمعرض السنوي ينطلقان في بباريس

افتُتح رسميًا معرض A Heartwarming World، الذي يُقام بالتعاون بين HUAWEI XMAGE وباريس فوتو (Paris Photo)، في جراند باليه (Grand Palais) بباريس.

وحضر الحدث أكثر من 150 مصورًا مرموقًا¹وخبيرًا في مجال التصوير وإعلاميًا محترفًا من أنحاء العالم، لمتابعة الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز.

تأسس معرض باريس فوتو (Paris Photo) عام 1997، ويُعد واحدًا من أكثر فعاليات فن التصوير الفوتوغرافي تأثيرًا في العالم، إذ يستقطب سنويًا أكثر من 100,000 من المحترفين والمهتمين². وفي هذا العام، تعاون مجددًا مع HUAWEI XMAGE لتعزيز الصلة بين الناس والأعمال والعالم. وقال أليكس هوانغ (Alex Huang)، الرئيس التنفيذي للتسويق (CMO) في مجموعة أعمال المستهلكين لدى هواوي (Huawei Consumer Business Group): «على مدار العقد الماضي، نمونا جنبًا إلى جنب مع المبدعين حول العالم، وبنينا مجتمعًا عالميًا مفتوحًا ومتنوعًا ومفعمًا بالدفء، يتواصل فيه الناس والقصص من خلال الصور.»

نقل دفء الإنسان إلى العالم

يمثل معرض A Heartwarming World، الذي يصادف الذكرى العاشرة لجوائز HUAWEI XMAGE، محطة بارزة في تعميق مشاركة هواوي مع مجتمع التصوير العالمي. وعقب نجاح الجولة العالمية لمعرض A Heartwarming World، يواصل هذا المعرض حمل فكرة نقل الدفء من خلال الصور. وبناءً على موضوع العام الماضي «العالم وأنت وأنا» (The World, You and Me)، يؤكد المعرض الترابط المتبادل بين البشر وكل الأشياء.

ومع احتفال المسابقة بذكراها العاشرة، أُضيفت جائزة شرفية خاصة بالذكرى العاشرة (10th Anniversary Honorary Award) لتكريم المستخدمين طويلي الأمد الذين دعموا هواوي، ولبناء جسر يتيح لمزيد من المبدعين الوصول إلى المنصة العالمية.



الفائز بالجائزة الكبرى: لقاء عابر (A Fleeting Encounter)، Mai Shunxi

يلتقط العمل «لقاء عابر» (A Fleeting Encounter) من تصوير Mai Shunxi صورة جميلة لفتاة من خلال انعكاس شخصية ضبابية تمثل عالمًا مضطربًا دائم التغير، بينما تعكس نظرة الفتاة الثابتة روحًا شابة لم تمسّها الأعراف. وهي صورة تكاد تكون حزينة، تذكّر بأننا وسط اللقاءات العابرة التي لا تُحصى في زحام الناس، نتمسك بذواتنا الحقيقية.



