رئيس «قوى النواب»: إنجاز 92% من طلبات صرف المعاشات.. والعمل على الانتهاء من النسبة المتبقية

أعلن النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تحقيق تقدم في معالجة أزمة منظومة المعاشات الجديدة، بعدما بلغت نسبة إنجاز طلبات صرف المعاشات 92%، فيما تتواصل الجهود للانتهاء من نسبة الـ8% المتبقية، بما يسهم في الحد من معاناة المواطنين وتسريع حصولهم على مستحقاتهم.

توافق برلماني على دعم المنظومة وإزالة العقبات أمام المواطنين

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اجتماع اللجنة تناول عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن المنظومة الجديدة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لافتًا إلى وجود توافق بين أعضاء اللجنة بشأن أهمية مساندة المنظومة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين في التعامل معها.

إنجاز 92% من الطلبات وتحسن في مؤشرات الأداء

وأشار سعفان إلى أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قدم خلال الاجتماع عرضًا تضمن عددًا من الأرقام والمؤشرات المتعلقة بمعدلات إنجاز الطلبات، والتي أظهرت وصول نسبة الإنجاز إلى 92%، بما يشير إلى تحسن واضح في مستوى الأداء مقارنة بالفترة التي شهدت مناقشات سابقة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة أهمية استمرار العمل على تقليص نسبة الطلبات المتبقية إلى أقل مستوى ممكن، مشددًا على أن المستهدف هو الوصول بمعدلات الإنجاز إلى أكثر من 99%، لضمان حصول المواطنين على الخدمات التأمينية دون تأخير.

مطالب برلمانية بإتاحة متابعة الطلبات إلكترونيًا دون تدخل بشري

ولفت سعفان إلى أن عددًا من النواب طالبوا بضرورة تفعيل قنوات اتصال مباشرة بين المواطنين والهيئة من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، تتيح للمواطن متابعة طلبه والتعرف على مراحل إنجازه واستكمال إجراءاته إلكترونيًا دون الحاجة إلى تدخل بشري، بما يساعد على تسريع العمل والارتقاء بمستوى الخدمات.

وأضاف أن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعد بالعمل على توفير هذه الآليات خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة تطوير أداء المنظومة وتعزيز كفاءتها، بما يحقق مصلحة أصحاب المعاشات والمواطنين ويساعد على سرعة الانتهاء من طلباتهم.