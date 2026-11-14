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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التشهير في القانون المصري

عقوبة التشهير
عقوبة التشهير
محمد الشعراوي

حدد قانون العقوبات عقوبات لجريمة التشهير، تختلف باختلاف وسيلة ارتكاب الواقعة وطبيعتها، وقد تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة، خاصة في الحالات التي يتم فيها استخدام وسائل النشر والإعلان للإساءة إلى الآخرين.

وتشمل الحالات التي تناولها النص القانوني التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية بسبب إخلاصه في أداء عمله، إذ أشار النص إلى توقيع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه.

حالة ارتكاب التشهير

 كما تتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب التشهير عبر وسائل الإعلام، وتُشدد عند استخدام معلومات شخصية تتعلق بأسرة الشخص المستهدف.

وتصل العقوبة في حالات التشهير باستخدام الوسائل الإعلانية، مثل الصحف، إلى الحبس والغرامة، فيما تصل مدة الحبس وفقًا لما ورد في النص إلى ستة أشهر.

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