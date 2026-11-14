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خالد جلال يطرح مقترحًا لإنشاء مؤسسة للإبداع لاكتشاف المواهب الفنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد جلال يطرح مقترحًا لإنشاء مؤسسة للإبداع لاكتشاف المواهب الفنية

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال
إسراء صبري

طرح المخرج خالد جلال مقترحًا لإنشاء «مؤسسة للإبداع» تتولى اكتشاف المواهب الفنية ورعايتها، وتوفير الدعم اللازم لها، مؤكدًا أن مصر تزخر بطاقات إبداعية كبيرة في مختلف المجالات، لكنها تحتاج إلى آليات فعالة لاكتشاف هذه الطاقات وتنميتها.

وأوضح خالد جلال، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن فكرته تقوم على تأسيس كيان متخصص تكون مهمته البحث عن المواهب الجديدة واحتضانها، مشيرًا إلى أن مركز الإبداع الفني قدم تجربة مهمة في هذا المجال، ولم يقتصر تأثيره على تخريج الممثلين فقط، بل أسهم في إعداد كوادر تعمل في الإخراج وتصميم الديكور والأزياء.

واستشهد بعدد من خريجي المركز الذين أصبحوا جزءًا من الوسط الفني، من بينهم هاني عفيفي وإسلام إمام وأحمد فؤاد ومحمد عبد الرحمن الشافعي، إلى جانب مصممة الأزياء مروة عودة، معتبرًا أن هذه النماذج تعكس أهمية توفير بيئة مناسبة لصقل المواهب وتحويلها إلى طاقات فاعلة في المجال الفني.

المخرج خالد جلال المواهب الفنية مركز الإبداع الفني

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