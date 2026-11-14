إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة كبود في أرمنت بالأقصر

أصيب 11 شخصا، مساء اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وأخرى كبود، على الطريق الزراعي بمركز أرمنت غرب محافظة الأقصر، أثناء توجه مستقلي السيارتين إلى دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات للمشاركة في الاحتفالات المقامة بالدير.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارا بوقوع الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.