قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأمن القومي الأمريكي بعد توقف حركة الطيران : لا داعي للقلق
علي ماهر: أشكر مدربي الدوري الممتاز.. ومحمد صلاح قدوة للكرة المصرية
مصدر باتحاد الكرة: سفر منتخب مصر إلى مالاوي على متن طائرة خاصة
هشام سليمان: يوسف شاهين قالي «أنت حمار» واختارني بسبب صراحتي
2.1 مليون خدمة طبية.. «التأمين الصحي الشامل» بالأقصر يحقق نتائج نوعية بالنصف الأول من 2026
من فاتته قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. لديه فرصة حتى بعد العشاء
اتصال هاتفي واختفاء تحويشة العمر | كيف يستدرج النصابون المواطنين لسرقة الأرصدة في البنوك؟
فلايت أوير للطيران : إلغاء نحو 350 رحلة وتأخر 7800 أخرى في أمريكا
هولندا تكتسح اليونان بسباعية في دوري الأمم الأوروبية
على ماهر ينجح في ظهوره الاول مع منتخب مصر.. الفراعنة يكتسحون مالاوي بخماسية نظيفة.. ومحمد صلاح يتربع على عرش الهدافين
إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص وسيارة كبود في أرمنت بالأقصر
خالد جلال يطرح مقترحًا لإنشاء مؤسسة للإبداع لاكتشاف المواهب الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هي سنة النبي قبل النوم؟.. 7 سنن نبوية احرص عليها كل ليلة لتحصين نفسك

سنة النبي قبل النوم
سنة النبي قبل النوم
أحمد سعيد

ما هي سنة النبي قبل النوم؟ وما الأذكار التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على ترديدها قبل أن ينام؟ أسئلة يبحث عنها كثيرون رغبةً في الاقتداء بهدي النبي الكريم واتباع سنته في النوم والاستيقاظ؛ فقد وردت عن رسول الله مجموعة من السنن والأذكار الصحيحة التي يستحب للمسلم المحافظة عليها كل ليلة وفي السطور التالية نعرضها كاملة.

ما سنن النبي قبل النوم؟

هناك عدد من الأمور التي جاءت ضمن سنة النبي قبل النوم ومنها :

  • الوضوء قبل النوم فمن السنة أن يتوضأ المسلم قبل أن ينام، كما يتوضأ للصلاة.
  • النوم على الجانب الأيمن فقد كان النبي يوصي بالنوم على الشق الأيمن، وجاء ذلك ضمن وصيته للبراء بن عازب رضي الله عنه قبل النوم.
  • قراءة آية الكرسي حيث يفضل للمؤمن قراءة آية الكرسي قبل النوم، وقد ورد في صحيح البخاري أن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
  • قراءة آخر آيتين من سورة البقرة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»، متفق عليه.
  • قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين فقد كان النبي إذا أوى إلى فراشه كل ليلة يجمع كفيه، وينفث فيهما، ويقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ويفعل ذلك 3 مرات.
  • الدعاء قبل النوم ومن الأدعية النبوية القصيرة التي كان يقولها رسول الله عليه الصلاة والسلام عند النوم: "باسمك اللهم أموت وأحيا" رواه البخاري.
  • التسبيح قبل النوم، فقد أوصى النبي ﷺ ابنته فاطمة وزوجها عليًا رضي الله عنهما بالتسبيح والتحميد والتكبير عند النوم: “سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة”، وهو ذكر عظيم ثبت في الصحيحين.

أذكار النوم الصحيحة

أذكار النوم الصحيحة هي خير ما يختم به المسلم يومه، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسمل يداوم ترديد الأذكار قبل النوم ومنها :

  1. «اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة». (مرة واحدة)
  2. «اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك». (مرة واحدة).
  3. «الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي». (مرة واحدة)
  4. «اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـري إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهـري إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـت». (مرة واحدة)
  5. سُبْحَانَ اللَّهِ (33 مرة)الْحَمْدُ لِلَّهِ (33 مرة)اللَّهُ أَكْبَرُ (34 مرة)

أذكار النوم مكتوبة

«يجمع كفيه ثم ينفث فيهما والقراءة فيهما‏:‏ ‏«‏قل هو الله أحد‏» و«‏قل أعوذ برب الفلق‏»‏ و‏«قل أعوذ برب الناس‏»‏ ومسح ما استطاع من الجسد يبدأ بهما على رأسه ووجه وما أقبل من جسده».

سورة البقرة: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ». [البقرة 285 - 286]

آية الكرسى: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ «اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ». [البقرة 255] فضلها: أجير من الجن حتى يصبح.

ما هي سنة النبي قبل النوم سنة الرسول قبل النوم ماذا كان يفعل النبي قبل النوم أذكار النوم الصحيحة دعاء النوم الوارد عن النبي آية الكرسي قبل النوم المعوذات قبل النوم الوضوء قبل النوم النوم على الجانب الأيمن تسبيح قبل النوم سنة النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

الشيخ عوض الفردي

«بيختم القرآن كل يومين».. حكاية ملهمة للشيخ عوض الفردي أكبر متسابقي «دولة التلاوة»

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

رفع الحد الأدنى للمعاشات

من 1755 لـ 2080 جنيها.. تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات يناير 2027 وشروط الاستحقاق

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. صدمة عالمية ومفاجأة تسيطر على محال الصاغة

ارتفاع طفيف بالحرارة

الأرصاد تكشف عن ارتفاع طفيف بالحرارة وحالة الطقس الأيام المقبلة

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد