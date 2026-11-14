ما هي سنة النبي قبل النوم؟.. 7 سنن نبوية احرص عليها كل ليلة لتحصين نفسك

ما هي سنة النبي قبل النوم؟ وما الأذكار التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على ترديدها قبل أن ينام؟ أسئلة يبحث عنها كثيرون رغبةً في الاقتداء بهدي النبي الكريم واتباع سنته في النوم والاستيقاظ؛ فقد وردت عن رسول الله مجموعة من السنن والأذكار الصحيحة التي يستحب للمسلم المحافظة عليها كل ليلة وفي السطور التالية نعرضها كاملة.

ما سنن النبي قبل النوم؟

هناك عدد من الأمور التي جاءت ضمن سنة النبي قبل النوم ومنها :

الوضوء قبل النوم فمن السنة أن يتوضأ المسلم قبل أن ينام، كما يتوضأ للصلاة.

النوم على الجانب الأيمن فقد كان النبي يوصي بالنوم على الشق الأيمن، وجاء ذلك ضمن وصيته للبراء بن عازب رضي الله عنه قبل النوم.

قراءة آية الكرسي حيث يفضل للمؤمن قراءة آية الكرسي قبل النوم، وقد ورد في صحيح البخاري أن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.

قراءة آخر آيتين من سورة البقرة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»، متفق عليه.

قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين فقد كان النبي إذا أوى إلى فراشه كل ليلة يجمع كفيه، وينفث فيهما، ويقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ويفعل ذلك 3 مرات.

الدعاء قبل النوم ومن الأدعية النبوية القصيرة التي كان يقولها رسول الله عليه الصلاة والسلام عند النوم: "باسمك اللهم أموت وأحيا" رواه البخاري.

التسبيح قبل النوم، فقد أوصى النبي ﷺ ابنته فاطمة وزوجها عليًا رضي الله عنهما بالتسبيح والتحميد والتكبير عند النوم: “سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 34 مرة”، وهو ذكر عظيم ثبت في الصحيحين.

أذكار النوم الصحيحة

أذكار النوم الصحيحة هي خير ما يختم به المسلم يومه، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسمل يداوم ترديد الأذكار قبل النوم ومنها :

«اللّهُـمَّ إِنَّـكَ خَلَـقْتَ نَفْسـي وَأَنْـتَ تَوَفّـاهـا لَكَ ممَـاتـها وَمَحْـياها، إِنْ أَحْيَيْـتَها فاحْفَظْـها، وَإِنْ أَمَتَّـها فَاغْفِـرْ لَـها. اللّهُـمَّ إِنَّـي أَسْـأَلُـكَ العـافِـيَة». (مرة واحدة) «اللّهُـمَّ قِنـي عَذابَـكَ يَـوْمَ تَبْـعَثُ عِبـادَك». (مرة واحدة). «الـحَمْدُ للهِ الَّذي أَطْـعَمَنا وَسَقـانا، وَكَفـانا، وَآوانا، فَكَـمْ مِمَّـنْ لا كـافِيَ لَـهُ وَلا مُـؤْوي». (مرة واحدة) «اللّهُـمَّ أَسْـلَمْتُ نَفْـسي إِلَـيْكَ، وَفَوَّضْـتُ أَمْـري إِلَـيْكَ، وَوَجَّـهْتُ وَجْـهي إِلَـيْكَ، وَأَلْـجَـاْتُ ظَهـري إِلَـيْكَ، رَغْبَـةً وَرَهْـبَةً إِلَـيْكَ، لا مَلْجَـأَ وَلا مَنْـجـا مِنْـكَ إِلاّ إِلَـيْكَ، آمَنْـتُ بِكِتـابِكَ الّـذي أَنْزَلْـتَ وَبِنَبِـيِّـكَ الّـذي أَرْسَلْـت». (مرة واحدة) سُبْحَانَ اللَّهِ (33 مرة)الْحَمْدُ لِلَّهِ (33 مرة)اللَّهُ أَكْبَرُ (34 مرة)

أذكار النوم مكتوبة

«يجمع كفيه ثم ينفث فيهما والقراءة فيهما‏:‏ ‏«‏قل هو الله أحد‏» و«‏قل أعوذ برب الفلق‏»‏ و‏«قل أعوذ برب الناس‏»‏ ومسح ما استطاع من الجسد يبدأ بهما على رأسه ووجه وما أقبل من جسده».

سورة البقرة: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: «آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ». [البقرة 285 - 286]

آية الكرسى: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ «اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ». [البقرة 255] فضلها: أجير من الجن حتى يصبح.