اشتباه في نشاط طائرات مسيّرة غير مصرح به داخل قاعدة أمريكية ببريطانيا

أفادت وكالة «رويترز» بأن القوات الجوية الأمريكية استجابت لبلاغ بشأن رصد نشاط طائرات مسيّرة غير مصرح به في قاعدة ميلدنهال التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بالمملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الأمريكية، إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات بين الأفراد، كما لم تتعرض الطائرات أو البنية التحتية داخل القاعدة لأي أضرار.

وأضاف المتحدث أن القوات الأمريكية تواصل العمل بشكل وثيق مع نظرائها في الدولة المضيفة؛ لضمان سلامة وأمن أفراد الجيش الأمريكي والمواطنين الأمريكيين والبريطانيين والمتعاقدين، إلى جانب عائلاتهم.

ولم تكشف التقارير حتى الآن عن طبيعة الطائرات المسيّرة التي جرى رصدها أو الجهة المسؤولة عن هذا النشاط.