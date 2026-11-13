مساعد وزير الخارجية الأسبق: العالم يدرك أن مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة

أكد السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وسفير مصر السابق لدى روسيا، أن مصر تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة وغير معلنة في إدارة الأزمات الإقليمية، من خلال المشاورات والاتصالات والوساطات التي تجري بعيدا عن الأضواء، مشيرا إلى أن كثيرا من التحركات المهمة تتم داخل الغرف المغلقة ولا يعلم الرأي العام تفاصيلها، رغم أهميتها في احتواء الأزمات ودعم الاستقرار.

وأوضح سعد خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن إدارة مصر لأزمة حرب غزة، والجهود التي بذلتها للانتقال من مرحلة الحرب إلى مسار السلام، رغم محاولات التعطيل والتخريب، أعادت تذكير العالم بالقيمة الحقيقية للدور المصري، وأبرزت ما تتمتع به الدولة من حكمة وصبر وحنكة في التعامل مع الأزمات.

وأضاف أن اتصالاته مع عدد من سفراء دول العالم كشفت له تقديرا واسعا لمكانة مصر، مؤكدا أن الحديث عن الأوضاع الاقتصادية لا ينتقص من قيمة دورها الاستراتيجي في المنطقة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى وجود إدراك دولي راسخ بأن مصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وأنها قادرة على إدارة الأزمات بفاعلية، دون أن يتعارض ذلك مع التعاون مع الأطراف الأخرى ومساندتها.

وشدد على أن الدور المصري لا يستهدف البحث عن الشعارات أو الظهور الإعلامي، بل يرتكز على تحقيق الاستقرار وصون المصالح الوطنية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصلحة مصر في مقدمة الأولويات، باعتبار أن استقرار الدولة شرط أساسي لاستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية قناة السويس، ومواصلة جهود إعادة بناء الدولة، في ظل ضغوط كبيرة تتعرض لها مصر، لكنها تواصل العمل رغم التحديات.