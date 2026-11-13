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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب اتحاد العاصمة

اتحاد العاصمة
اتحاد العاصمة
مجدي سلامة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي وضع “أشرف عبادة” لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين وتحت المتابعة لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام النادي بمتابعة مستواه وإمكانياته الفنية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه “ستاد المحور”، رغم وجود اللاعب ضمن دائرة اهتمامات الأهلي؛ لم تتحرك إدارة النادي بشكل رسمي حتى الآن للتعاقد معه، كما لم تفتح أي خطوط تفاوض مباشرة مع اللاعب أو ناديه.

وأشار إلى أنه في المقابل، يرحب أشرف عبادة بفكرة الانتقال إلى الأهلي وخوض تجربة جديدة بقميص المارد الأحمر؛ حال اتخاذ إدارة النادي خطوة رسمية للدخول في مفاوضات لضمه.

خالد الغندور الأهلي اتحاد العاصمة

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