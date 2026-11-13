خالد الغندور يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعب اتحاد العاصمة

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي وضع “أشرف عبادة” لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين وتحت المتابعة لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام النادي بمتابعة مستواه وإمكانياته الفنية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه “ستاد المحور”، رغم وجود اللاعب ضمن دائرة اهتمامات الأهلي؛ لم تتحرك إدارة النادي بشكل رسمي حتى الآن للتعاقد معه، كما لم تفتح أي خطوط تفاوض مباشرة مع اللاعب أو ناديه.

وأشار إلى أنه في المقابل، يرحب أشرف عبادة بفكرة الانتقال إلى الأهلي وخوض تجربة جديدة بقميص المارد الأحمر؛ حال اتخاذ إدارة النادي خطوة رسمية للدخول في مفاوضات لضمه.