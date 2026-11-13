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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

استخدامات غير متوقعة لقشر اليوسفي.. اغربها طرد الحشرات

اليوسفي
اليوسفي
اسماء محمد

يعد قشر اليوسفي كنزاً منزلياً متعدد الاستخدامات، بدءاً من التنظيف الآمن وحتى الطهي والعناية بالمنزل. 

ووفقا لما ذكره موقع The Spruce إليكم أهم استخدامات قشر اليوسفي المنزلية. 

​صناعة منظف منزلي طبيعي متعدد الأغراض

​تحتوي قشور اليوسفي على مادة الليمونين، وهي مذيب طبيعي فعال للغاية في تفكيك الدهون وإزالة الأوساخ:

​ املأ برطماناً زجاجياً بقشور اليوسفي، ثم اغمرها بالخل الأبيض المقطر.

​أغلق البرطمان واتركه في مكان مظلم لمدة أسبوعين، ثم صفِّ السائل وضعه في زجاجة رذاذ وستحصل على منظف معقم برائحة حمضية منعشة مثالي للأسطح والمطابخ ويتجنب استخدامه على الرخام أو الجرانيت.

​ معطر جو طبيعي للمنزل 

​للتخلص من روائح الطهي أو إضفاء جو دافئ ومنعش في المنزل دون اللجوء إلى المعطرات الصناعية:

​ضع قشور اليوسفي في قدر صغير مع الماء، وأضف إليها أعواد القرفة، وحبات القرنفل، أو شرائح الزنجبيل.

​اترك المزيج يغلي على نار هادئة جداً مع مراقبة مستوى الماء وسيتصاعد بخار عطري يملأ أرجاء المنزل برائحة طبيعية ساحرة.

​ إزالة الروائح الكريهة 

يستخدم للتخلص من الروائح الكريهة في حوض المطبخ وسلة المهملات. 

​حوض المطبخ: افرك حوض المطبخ المصنوع من الستانلس ستيل بالجزء الداخلي الأبيض لقشرة اليوسفي ثم اشطفه بالماء؛ سيعيد له لمعانه ويزيل أي روائح غير مرغوب فيها.

​سلة المهملات: ضع بضع قشور طازجة أو مجففة في قاع سلة المهملات وأسفل الكيس لامتصاص الروائح الكريهة ونشر رائحة حمضية نظيفة.

​مشروب يحسن الهضم المعدة

 

​في الطب التقليدي والمطبخ الآسيوي، تُجفف قشور اليوسفي وتُستخدم لتحضير مشروب دافئ يدعم الهضم ويهدئ المعدة:

​اغسل القشور جيداً لإزالة أي شمع أو بقايا، ثم جففها في الهواء الطلق أو في الفرن على درجة حرارة منخفضة جداً.

​انقع قطعة من القشر المجفف في الماء المغلي لمدة 5 إلى 10 دقائق، ويمكن تحليته بالعسل أو إضافته إلى الشاي الأسود أو الأخضر.

​ تليين السكر البني ومنع تكتله

​إذا تحجر السكر البني لديك وأصبح قاسياً، ضع قطعة صغيرة من قشر اليوسفي الطازج داخل علبة السكر المحكمة الإغلاق واتركها طوال الليل و ستنتقل الرطوبة الطبيعية من القشر إلى السكر وتعيد إليه نعومته واحرص على إزالة القشر بعد يوم أو يومين لتجنب العفن. 

​طارد طبيعي للحشرات والآفات

​تكره النمل، والبعوض، وبعض الحشرات المنزلية رائحة الزيوت الحمضية القوية الموجودة في قشور اليوسفي:

​افرك حواف النوافذ والأبواب بالجانب الخارجي لقشر اليوسفي، أو ضع شرائح من القشر عند مداخل الحشرات لإبعادها بطريقة آمنة تماماً على الأطفال والحيوانات الأليفة.

​إثراء التربة والسماد العضوي 

​قشر اليوسفي غني بالنيتروجين، والفوسفور، والبوتاسيوم، وهي عناصر مغذية للنباتات:

​قطّع القشور إلى أجزاء صغيرة جداً وأضفها إلى صندوق السماد العضوي في حديقتك لتعزيز جودة التربة.

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