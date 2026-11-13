قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استنفار في البيت الأبيض.. شلل الطيران الأمريكي يستدعي وزيري الدفاع والأمن الداخلي
نتيجة انتخابات نادي المنيا الرياضي وتشكيل مجلس الإدارة الجديد 2026
واشنطن في صدمة.. إدارة الطيران الأمريكية لا تعرف سبب توقف الرحلات الجوية
هل تُغير نتائج الانتخابات الأمريكية مصير النظام الإيراني؟.. باحث سياسي يوضح
حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات.. دار الإفتاء تجيب
بنتياجا EWB Azure موديل 2026.. فخامة بنتلي بقوة 542 حصان
علامات تظهر على الجلد تكشف الإصابة بالسكري مبكرًا.. تغيرات تستحق الانتباه .. كيف تحمي نفسك من ارتفاع السكر؟
تعطل 10 آلاف رحلة.. شلل المطارات والرحلات الجوية في أمريكا
فخري الفقي يفجر مفاجأة بشأن 112 مليون متر من أراضي الدولة: لا بيع ولا تفريط
‏أمريكا .. 12 مفقودا في اصطدام ناقلة بسفينة سياحية في نهر المسيسيبي
وزير الأمن القومي الأمريكي بعد توقف حركة الطيران : لا داعي للقلق
علي ماهر: أشكر مدربي الدوري الممتاز.. ومحمد صلاح قدوة للكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تكشف خريطة طقس السبت: شبورة كثيفة حتى الفجر.. واستمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 14 نوفمبر 2026، حيث تستمر الأجواء الخريفية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء وحار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.   

الظواهر الجوية المتوقعة 

وتحذر هيئة الأرصاد من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا (خلال الفترة من الساعة 4 إلى 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري، والتي قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، داعية السائقين إلى توخي الحذر.   

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى بين 26 و27 درجة وصغرى بين 16 و17 درجة، بينما تصل العظمى على السواحل الشمالية إلى ما بين 25 و26 درجة والصغرى بين 15 و16 درجة. 

أما في شمال الصعيد فتتراوح العظمى بين 27 و28 درجة والصغرى بين 13 و14 درجة، وترتفع في جنوب الصعيد لتسجل العظمى بين 31 و33 درجة والصغرى بين 16 و17 درجة.   

كما تشير التوقعات إلى نشاط رياح أحيانًا تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري. 

وعلى الصعيد الجوي الآخر، تظهر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق على فترات متقطعة، في حين توجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا (بنسبة حدوث تقارب 40%) على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.   

وتهيب الجهات المعنية بالمواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل مستمر.   

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة شبورة مائية الاستعدادات والتدابير اللازمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ومالاوي

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي مباشر.. التردد متاح الآن

الذهب

الذهب يواصل الانهيار.. عيار 21 يهبط بقوة والجرام يفقد 500 جنيه

الشيخ عوض الفردي

«بيختم القرآن كل يومين».. حكاية ملهمة للشيخ عوض الفردي أكبر متسابقي «دولة التلاوة»

انخفاض سعر الجنيه الذهب

سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سقوط جرار قطار في المرازيق

قادم من التبين.. سقوط جرار قطار في المرازيق والدفع بأوناش الطوارئ لرفعه

الطقس في مصر

أمطار خفيفة تضرب عدة محافظات بينها القاهرة الكبرى | مستجدات الطقس

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم.. الموعد والمعلق والتشكيل المتوقع

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

ارشيفيه

استئصال ورم غضروفي خبيث بالفك السفلي لمستشفى شربين بالدقهلية.. التفاصيل الكاملة

صورة أرشيفية

غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه| تحذير شديد للتجار من مخالفة أسعار السلع ومواصفاتها

صالون أحمد عبد المعطي حجازي

الملاح التائه.. صالون أحمد عبد المعطي حجازي يستعيد تجربة علي محمود طه الشعرية

بالصور

غير الوصفات.. 6 طرق طبيعية لعلاج الهالات السوداء تحت العين

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم.. تعرفي عليها

5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم
5 أنواع من البقوليات تمنح الجسم بروتينًا بديلًا للحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد