الأرصاد تكشف خريطة طقس السبت: شبورة كثيفة حتى الفجر.. واستمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 14 نوفمبر 2026، حيث تستمر الأجواء الخريفية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء وحار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة

وتحذر هيئة الأرصاد من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا (خلال الفترة من الساعة 4 إلى 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري، والتي قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، داعية السائقين إلى توخي الحذر.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى بين 26 و27 درجة وصغرى بين 16 و17 درجة، بينما تصل العظمى على السواحل الشمالية إلى ما بين 25 و26 درجة والصغرى بين 15 و16 درجة.

أما في شمال الصعيد فتتراوح العظمى بين 27 و28 درجة والصغرى بين 13 و14 درجة، وترتفع في جنوب الصعيد لتسجل العظمى بين 31 و33 درجة والصغرى بين 16 و17 درجة.

كما تشير التوقعات إلى نشاط رياح أحيانًا تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وعلى الصعيد الجوي الآخر، تظهر فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق على فترات متقطعة، في حين توجد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا (بنسبة حدوث تقارب 40%) على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتهيب الجهات المعنية بالمواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل مستمر.