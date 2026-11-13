شبورة وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة ليلا.. تحذير عاجل من الأرصاد

مع اقتراب بداية فصل الشتاء، تتزايد التساؤلات حول موعد الانخفاضات الحقيقية في درجات الحرارة، وفرص سقوط الأمطار، ومدى استمرار الأجواء المتقلبة التي تشهدها البلاد خلال النصف الثاني من فصل الخريف.

وبين تحذيرات من الشبورة المائية على الطرق ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار، وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للمواطنين، خاصة الأسر التي لديها أطفال يذهبون إلى المدارس في الصباح الباكر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد نتيجة التغيرات الجوية.

أمطار

وأكدت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا يوم 21 ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة 3 أشهر، موضحة أن الانقلاب الشتوي يرتبط بميل محور الأرض، حيث تتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي خلال فصل الشتاء، بينما تتعامد على مدار السرطان خلال الصيف، وعلى خط الاستواء خلال فصلي الربيع والخريف.

موعد ذروة البرودة في مصر

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن فصل الشتاء في مصر يتميز بانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، مشيرة إلى أن ذروة الأجواء الباردة تكون خلال شهري يناير وفبراير.

أمطار

وأضافت أن النصف الثاني من فصل الخريف يشهد أجواءً أقرب إلى الشتاء، ومع التقدم في شهر ديسمبر تزداد فرص سقوط الأمطار، لكن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وأوضحت أن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وصلت معه درجات الحرارة الصغرى في بعض المحافظات إلى 11 درجة مئوية، نتيجة التأثر بكتل هوائية منخفضة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

ارتفاع درجات الحرارة غدًا.. والعظمى تصل إلى 27

وكشفت المتنبئ الجوي أن درجات الحرارة بدأت تعود إلى معدلاتها المعتادة خلال فصل الخريف، متوقعة ارتفاع درجة الحرارة العظمى غدًا إلى 27 درجة مئوية، بالتزامن مع تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون دافئة نسبيًا خلال ساعات النهار، بينما يستمر الشعور بالبرودة خلال فترات الليل، خاصة في محافظات الصعيد، وهو ما يتطلب عدم الانخداع بسطوع أشعة الشمس خلال النهار.

تحذير من تخفيف الملابس والعودة إلى الملابس الصيفية

ونصحت منار غانم المواطنين بعدم التسرع في تخفيف الملابس أو العودة إلى ارتداء الملابس الصيفية، مؤكدة أهمية الاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية المناسبة لطبيعة الطقس خلال هذه الفترة.

وشددت على ضرورة اهتمام الأسر بملابس الأطفال، دون المبالغة في ارتداء القطع الثقيلة، مع الاحتفاظ بملابس إضافية مثل الجاكيت، خاصة عند الخروج خلال ساعات الليل، لتجنب التعرض للتغيرات المفاجئة في درجات الحرارة.

نصائح للأسر قبل ذهاب الأطفال إلى المدارس

وطالبت المتنبئ الجوي الأسر بمتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، وتوفير الملابس الخريفية المناسبة للأطفال، خاصة خلال توجههم إلى المدارس في الصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة مقارنة بفترات النهار.

وأكدت أهمية اختيار الملابس المناسبة التي تحمي الأطفال من برودة الصباح، مع مراعاة اختلاف درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.

تحذير من الشبورة المائية على الطرق

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، حذرت منار غانم من تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى معظم محافظات شمال البلاد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، خاصة مناطق من الساحل الشمالي الغربي والوجه البحري ووسط سيناء.

وشددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، والالتزام بتعليمات المرور، للحد من مخاطر الحوادث الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

فرص سقوط أمطار ونشاط للرياح

وأشارت منار غانم إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسب حدوث تتراوح بين 30 و40%، على مناطق من حلايب وشلاتين، إلى جانب فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل المطلة على البحر المتوسط ومناطق من شمال الوجه البحري.

وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات المساء وساعات الليل.

واختتمت بالتأكيد على أهمية متابعة التحديثات الجوية اليومية، وعدم التسرع في تخفيف الملابس، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، استعدادًا للتغيرات الجوية المصاحبة لاقتراب فصل الشتاء.