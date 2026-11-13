مباراة مصر اليوم.. موعد مواجهة مالاوي والقنوات الناقلة مجانًا ومشفرة

تبحث الجماهير المصرية عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر اليوم أمام مالاوي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، في ظل رغبة المشجعين في متابعة المواجهة سواء عبر القنوات المفتوحة أو المشفرة.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ومالاوي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات القارية، في أول اختبار رسمي لعلي ماهر بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب الوطني.

موعد مباراة مصر اليوم أمام مالاوي

تنطلق مباراة مصر ومالاوي اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ومالاوي

يمكن للجماهير داخل مصر مشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام مالاوي مجانًا عبر قناة أون سبورت من خلال البث الأرضي، دون الحاجة إلى اشتراك شهري.

ويتيح البث الأرضي للقناة متابعة المواجهة داخل مصر، ما يمنح الجماهير فرصة مشاهدة المباراة خارج نطاق القنوات الفضائية المشفرة.

القنوات المشفرة الناقلة لمباراة مصر ومالاوي

أما على مستوى البث الفضائي، فتنقل شبكة beIN Sports المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD، ضمن حقوقها في بث منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة مالاوي

يدخل منتخب مصر اللقاء وهو يمتلك 4 نقاط في رصيده، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يأتي منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويسعى الفراعنة إلى استغلال إقامة المباراة على ملعبهم لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة، تدعم موقفهم في سباق التأهل إلى البطولة القارية.