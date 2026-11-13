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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تاريخ مواجهات مصر ومالاوي قبل لقاء تصفيات أمم إفريقيا.. تفوق واضح للفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره مالاوي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة تفوقهم التاريخي أمام المنتخب المنافس.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة، كونها الظهور الرسمي الأول لمنتخب مصر تحت قيادة مديره الفني الجديد علي ماهر، الذي تولى المسؤولية خلفًا لحسام حسن، ويأمل في تحقيق بداية قوية خلال مشواره مع المنتخب الوطني.

تاريخ مواجهات مصر ومالاوي

يمتلك منتخب مصر أفضلية تاريخية في مواجهاته أمام مالاوي، حيث التقى المنتخبان في 12 مباراة بمختلف المنافسات، حقق خلالها الفراعنة 7 انتصارات، مقابل 3 انتصارات للمنتخب المالاوي، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وسجل لاعبو منتخب مصر 20 هدفًا خلال المواجهات السابقة، مقابل 8 أهداف لمنتخب مالاوي، ليؤكد التاريخ تفوق الفراعنة في سجل اللقاءات المباشرة.

آخر مواجهات مصر ومالاوي

شهدت آخر مواجهتين بين المنتخبين تفوقًا واضحًا لمنتخب مصر، بعدما حقق الفوز بهدفين دون مقابل في القاهرة، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، قبل أن يكرر انتصاره خارج ملعبه بأربعة أهداف دون رد.

كما التقى المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2008، وحقق كل منهما الفوز على ملعبه، إذ انتصر منتخب مالاوي بهدف دون رد، قبل أن يفوز الفراعنة بهدفين نظيفين في لقاء الإياب بالقاهرة.

موعد مباراة مصر ومالاوي

تقام مباراة مصر ومالاوي اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2027.

مصر ومالاوي تاريخ مواجهات مصر ومالاوي موعد مباراة مصر ومالاوي منتخب مصر

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