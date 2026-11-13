بسبب التجاهل| موهبة الأهلي يرفض التجديد.. والزمالك يتحرك لضمه

كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله عن تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد رأفت، موهبة النادي الأهلي، في ظل اقتراب نهاية عقده مع القلعة الحمراء، وعدم حسم موقفه من التجديد حتى الآن.

وقال كريم رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمد رأفت يتبقى له عام واحد في عقده مع الأهلي، لكنه يرفض التجديد بسبب عدم حصوله على فرصة للمشاركة أو وجود دور واضح له مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن هناك أشخاصًا من نادي الزمالك تواصلوا مع اللاعب، في ظل ترقبهم انتهاء عقده مع الأهلي، خاصة أن موعد نهاية تعاقده قد يتزامن مع حل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها النادي الأبيض، وهو ما قد يفتح الباب أمام إمكانية ضمه.

وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع بيراميدز على صدارة الدوري، فيما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على العلامة الكاملة.