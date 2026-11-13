ليلة ظهور علي ماهر.. هل يقود صلاح ومرموش الفراعنة لعبور مالاوي؟

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء اليوم لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره مالاوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 في لقاء يحمل أهمية خاصة كونه يمثل الظهور الرسمي الأول للمدير الفني علي ماهر على رأس القيادة الفنية للفراعنة.

ويدخل منتخب مصر المواجهة بشعار الفوز ولا بديل عنه مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور حيث يأمل الجهاز الفني في تحقيق بداية قوية تمنح اللاعبين دفعة معنوية وتعزز حظوظ المنتخب في مواصلة مشواره نحو التأهل للبطولة القارية.

علي ماهر يبحث عن بداية قوية في أول اختبار رسمي

يخوض علي ماهر أول تحد رسمي له مع منتخب مصر بعدما تولى المسؤولية الفنية يوم 7 نوفمبر الجاري خلفا لحسام حسن ويسعى المدير الفني الجديد إلى ترك بصمته سريعا وتحقيق الفوز في أول ظهور له مع الفراعنة.

ورغم ضيق فترة الإعداد عمل علي ماهر على تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا والوصول إلى التشكيل الأنسب للمواجهة مع التركيز على تحقيق الانسجام بين العناصر الأساسية والمحترفين وتقديم أداء هجومي يمنح المنتخب الأفضلية أمام مالاوي.

وشهدت القائمة الأولى للمدير الفني الجديد عدة تغييرات أبرزها عودة محمود حمدي الونش وناصر ماهر ومحمود مرعي إلى جانب عودة محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه واستدعاء محمود ممدوح مهاجم مودرن سبورت للمرة الأولى.

محمد صلاح ومرموش سلاح الفراعنة لضرب دفاع مالاوي

يعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر على مجموعة من أبرز نجومه المحترفين والمحليين وفي مقدمتهم محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم طرابزون سبور وعمر مرموش مهاجم توتنهام اللذان يمثلان القوة الهجومية الأبرز في صفوف المنتخب.

كما تضم القائمة أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل وناصر ماهر وهي عناصر تمنح علي ماهر العديد من الحلول الهجومية سواء في صناعة الفرص أو الاختراق من الأطراف أو الوصول إلى مرمى المنافس.

وتترقب الجماهير المصرية ظهور صلاح ومرموش معًا في قيادة هجوم المنتخب أملا في استغلال قدراتهما الهجومية لحسم المواجهة وتحقيق انتصار يمنح بداية المرحلة الجديدة أفضل انطلاقة ممكنة.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

اختار علي ماهر 26 لاعبا لخوض مواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، طارق علاء.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، هيثم حسن.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، محمود ممدوح.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا

يستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري على استاد بينجو الدولي في مالاوي ضمن منافسات الجولة الرابعة وتنطلق المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الفراعنة في حصد العلامة الكاملة خلال المواجهتين وتأكيد أحقيتهم بالمنافسة على صدارة المجموعة والاقتراب خطوة جديدة من حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات الأفريقية.

