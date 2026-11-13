سقوط نصاب استولى على أموال مواطنين بزعم توفير أجهزة كهربائية بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على توفير أجهزة كهربائية وهواتف محمولة بأسعار مخفضة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال إيهامهم بقدرته على توفير أجهزة كهربائية وهواتف محمولة بأسعار مخفضة، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونية، والتنصل منهم عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (هاتفان محمولان، جهاز لاب توب "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 69 هاتفا محمولا – 35 سماعة لاسلكية – 12 ساعية يد ذكية)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وارتكابه (27) واقعة بذات الأسلوب، وأضاف أن الأجهزة المضبوطة بحوزته قام بشرائها من متحصلات نشاطه الإجرامى واستئجاره محل بمحيط سكنه لإعادة بيعها والتربح من عائد ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.