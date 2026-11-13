صحة غزة تسجل أول حالة وفاة خلال فصل الشتاء الحالي

أعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل أول حالة وفاة خلال فصل الشتاء الحالي للطفل كنان أحمد أرقيق (9 أشهر) نتيجة الانخفاض الحاد في درجة حرارة الجسم.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الطفل وصل إلى مجمّع ناصر الطبي جثة هامدة أمس محوّلًا من المستشفى الكويتي.

ومن جانبه ؛ أكد الطب الشرعي الفلسطيني أن الوفاة ناجمة عن انخفاض شديد في حرارة الجسم.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول: سجّلنا 10 حالات وفاة نتيجة البرد خلال الشتاء الماضي.

وفي وقت لاحق حذر الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع اشتداد برودة الطقس، مؤكداً أن النازحين اضطروا إلى حرق الأحذية والمواد البلاستيكية للتدفئة، في ظل انخفاض درجات الحرارة ليلاً إلى ما دون الصفر وغياب وسائل التدفئة الآمنة.

وأوضح عبد العاطي أن الأمطار تسببت في غرق وتدمير نحو 70 ألف خيمة، بينما يعيش أكثر من 1.6 مليون نازح ظروفاً مأساوية، مشيراً إلى أن 92% من المباني السكنية في القطاع تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، وأن غزة تحتاج بشكل عاجل إلى 270 ألف خيمة مقاومة للأمطار والظروف الجوية.

واتهم عبد العاطي الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإغاثة، بما يفاقم معاناة السكان ويهدد حياتهم، مشيراً إلى أن حجم المساعدات الواصلة إلى القطاع لا يتجاوز 40% من الاحتياجات الفعلية.