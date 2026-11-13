قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون إعلان رسمي.. إقالات سرية لقيادات بالبحرية الأمريكية تثير عاصفة في الكونجرس
وصفته بالإرهابي.. طالب فلسطيني يقاضي مدرسته في كاليفورنيا
هادي فهمي: إنهاء البيروقراطية مفتاح جذب الاستثمارات ودعم الصناعة والإنتاج في مصر
أسعار شانجان CS95 موديل 2026 في السعودية
أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة
ماكرون: 40 دولة أوروبية تتبنى إعلانا تاريخيا لتعزيز أمن القارة ومواجهة التهديدات
رداً على هجوم سيريك.. إيران تعلن استهداف رادار إنذار مبكر أمريكي بالبحرين
سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن
دعاء لو قلته يفرج عنك أي كرب في ساعة الجمعة.. أدركه قبل الغروب
توفير 40 مليار جنيه وزيادة منافذ السلع.. الحكومة تكشف خطة تنفيذ توصيات "منتدى مصر 2026"
بعد فضـ.يحة جنسن هوانج.. أمريكا تحقق في اتهامات تجسس سيدة أعمال صينية لصالح بكين
جيش الاحتلال: دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عايزة شعرك يطول بسرعة؟.. 7 خطوات تساعدك على تحقيق الحلم

الشعر
الشعر
ريهام قدري

تحلم كثير من النساء بالحصول على شعر طويل وكثيف في أسرع وقت، لكن تطويل الشعر لا يعتمد على استخدام الزيوت والوصفات الطبيعية فقط، بل يحتاج إلى اتباع روتين متكامل يساعد على تحسين صحة فروة الرأس وتقوية خصلات الشعر وتقليل التساقط والتقصف.

ورغم عدم وجود طريقة سحرية تجعل الشعر ينمو عدة سنتيمترات خلال أيام قليلة، فإن اتباع بعض العادات اليومية الصحيحة قد يساعد على الاحتفاظ بطول الشعر وتسريع الوصول إلى المظهر الذي ترغبين فيه.

ما معدل نمو الشعر الطبيعي؟

ينمو الشعر بمعدل متوسط يبلغ نحو 1 إلى 1.25 سنتيمتر شهريًا، وقد يختلف ذلك من شخص لآخر وفقًا للعوامل الوراثية والعمر والحالة الصحية والتغذية والهرمونات.

لذلك، فإن أفضل طريقة للحصول على شعر أطول هي دعم نموه الطبيعي وحمايته من التكسر الذي يجعله يبدو وكأنه لا يطول.

7 خطوات تساعد على تطويل الشعر في أسرع وقت

1- تناول البروتين يوميًا

يحتاج الشعر إلى البروتين، لأنه يتكون بصورة أساسية من الكيراتين، ولذلك فإن نقص البروتين في النظام الغذائي قد يؤثر على صحة الشعر ويزيد من ضعفه.

احرصي على تناول البيض والأسماك والدجاج والبقوليات ومنتجات الألبان ضمن نظام غذائي متوازن.

2- الاهتمام بالحديد والزنك

يمكن أن يؤثر نقص الحديد والزنك وبعض العناصر الغذائية الأخرى على نمو الشعر، لذلك من المهم الاهتمام بالتغذية المتوازنة، وعدم تناول المكملات الغذائية دون التأكد من وجود نقص أو استشارة الطبيب.

3- تدليك فروة الرأس بلطف

يمكن تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع لبضع دقائق أثناء غسل الشعر، مع تجنب استخدام الأظافر أو الضغط العنيف. ويساعد ذلك على الاسترخاء، لكن لا توجد أدلة كافية على أنه يسرّع نمو الشعر بصورة مؤكدة.

4- تقليل استخدام الحرارة

الاستخدام المتكرر لمكواة الشعر والسيشوار بدرجات حرارة مرتفعة قد يضعف الخصلات ويزيد التقصف، لذلك يُفضل تقليل استخدامهما واختيار درجات حرارة منخفضة مع استخدام مستحضر الحماية من الحرارة.

5- قص الأطراف المتقصفة

قص أطراف الشعر لا يسرّع نموه من الجذور، لكنه يساعد على التخلص من الأجزاء المتضررة وتقليل استمرار التكسر، وبالتالي الاحتفاظ بالطول الذي يكتسبه الشعر.

6- استخدام البلسم بعد الغسيل

يساعد البلسم على تقليل الاحتكاك والتشابك، ويجعل تمشيط الشعر أسهل، ما يقلل فرص تكسره، خاصة إذا كان الشعر جافًا أو طويلًا.

7- تجنب التسريحات المشدودة

ربط الشعر بقوة أو استخدام التسريحات التي تشد الجذور باستمرار قد يؤدي إلى تساقط الشعر الناتج عن الشد، لذلك يُفضل اختيار تسريحات مريحة واستخدام ربطات شعر ناعمة.

هل الزيوت الطبيعية تطيل الشعر بسرعة؟

تستخدم بعض النساء زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الخروع ضمن روتين العناية بالشعر، لكن لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أن هذه الزيوت تسرّع نمو الشعر من الجذور.

ويساعد زيت جوز الهند على تقليل فقدان البروتين من ساق الشعرة، وهو ما يساهم في تقليل التلف والتكسر، بينما يمكن استخدام الزيوت المناسبة لنوع الشعر لتحسين مظهره وترطيبه.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لاحظتِ تساقطًا ملحوظًا أو فراغات في فروة الرأس أو تراجعًا مستمرًا في كثافة الشعر، فمن الأفضل استشارة طبيب الجلدية لتحديد السبب، فقد يرتبط الأمر بنقص بعض العناصر الغذائية أو اضطرابات الغدة الدرقية أو التغيرات الهرمونية أو مشكلات فروة الرأس.

تقصف الشعر تطويل الشعر الشعر شعر طويل الشعر الطويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يتراجع 1750 جنيها من القمة.. انهيار غير مسبوق في أسعار الذهب

مدبولي

بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

حالة الطقس

الجو هيقلب في ثواني.. لو خارج أو مسافر بكرة الجمعة خلي بالك من "5 ساعات" على الطرق

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

أشرف بن شرقي

خاص | بن شرقي يحسم موقفه من الانتقال لـ بيراميدز .. تفاصيل

الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة.. انخفاض الرؤية وأمطار مرتقبة

وزير التعليم العالي

بقرارات جمهورية.. تعيين 12 عميدًا جديدًا بكليات الجامعات الحكومية

احمد رتيب

صوته يلامس القلوب.. ظهور مؤثر لطبيب المنيا أحمد رتيب وهو يؤم المصلين قبل العثور على جثمانه

ترشيحاتنا

الاهلي

كواليس صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

حسام عبدالمجيد

إيهاب الكومي: الأهلي يحسم صفقة حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد

حقيقة عرض الأهلي لضم حسام عبد المجيد

بالصور

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق.. هل يعالج الحموضة ويساعد على التنحيف؟

فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق
فوائد قشر الرمان للمعدة على الريق

ليس مجرد حب للنظافة والترتيب.. أعراض الوسواس القهري وأنواعه وأسبابه وطرق علاجه

الوسواس القهري
الوسواس القهري
الوسواس القهري

دراسة تحذر: جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة
جيل إكس أكثر عرضة للسمنة والسكري رغم اهتمامه بالصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد