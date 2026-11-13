عايزة شعرك يطول بسرعة؟.. 7 خطوات تساعدك على تحقيق الحلم

تحلم كثير من النساء بالحصول على شعر طويل وكثيف في أسرع وقت، لكن تطويل الشعر لا يعتمد على استخدام الزيوت والوصفات الطبيعية فقط، بل يحتاج إلى اتباع روتين متكامل يساعد على تحسين صحة فروة الرأس وتقوية خصلات الشعر وتقليل التساقط والتقصف.

ورغم عدم وجود طريقة سحرية تجعل الشعر ينمو عدة سنتيمترات خلال أيام قليلة، فإن اتباع بعض العادات اليومية الصحيحة قد يساعد على الاحتفاظ بطول الشعر وتسريع الوصول إلى المظهر الذي ترغبين فيه.

ما معدل نمو الشعر الطبيعي؟

ينمو الشعر بمعدل متوسط يبلغ نحو 1 إلى 1.25 سنتيمتر شهريًا، وقد يختلف ذلك من شخص لآخر وفقًا للعوامل الوراثية والعمر والحالة الصحية والتغذية والهرمونات.

لذلك، فإن أفضل طريقة للحصول على شعر أطول هي دعم نموه الطبيعي وحمايته من التكسر الذي يجعله يبدو وكأنه لا يطول.

7 خطوات تساعد على تطويل الشعر في أسرع وقت

1- تناول البروتين يوميًا

يحتاج الشعر إلى البروتين، لأنه يتكون بصورة أساسية من الكيراتين، ولذلك فإن نقص البروتين في النظام الغذائي قد يؤثر على صحة الشعر ويزيد من ضعفه.

احرصي على تناول البيض والأسماك والدجاج والبقوليات ومنتجات الألبان ضمن نظام غذائي متوازن.

2- الاهتمام بالحديد والزنك

يمكن أن يؤثر نقص الحديد والزنك وبعض العناصر الغذائية الأخرى على نمو الشعر، لذلك من المهم الاهتمام بالتغذية المتوازنة، وعدم تناول المكملات الغذائية دون التأكد من وجود نقص أو استشارة الطبيب.

3- تدليك فروة الرأس بلطف

يمكن تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع لبضع دقائق أثناء غسل الشعر، مع تجنب استخدام الأظافر أو الضغط العنيف. ويساعد ذلك على الاسترخاء، لكن لا توجد أدلة كافية على أنه يسرّع نمو الشعر بصورة مؤكدة.

4- تقليل استخدام الحرارة

الاستخدام المتكرر لمكواة الشعر والسيشوار بدرجات حرارة مرتفعة قد يضعف الخصلات ويزيد التقصف، لذلك يُفضل تقليل استخدامهما واختيار درجات حرارة منخفضة مع استخدام مستحضر الحماية من الحرارة.

5- قص الأطراف المتقصفة

قص أطراف الشعر لا يسرّع نموه من الجذور، لكنه يساعد على التخلص من الأجزاء المتضررة وتقليل استمرار التكسر، وبالتالي الاحتفاظ بالطول الذي يكتسبه الشعر.

6- استخدام البلسم بعد الغسيل

يساعد البلسم على تقليل الاحتكاك والتشابك، ويجعل تمشيط الشعر أسهل، ما يقلل فرص تكسره، خاصة إذا كان الشعر جافًا أو طويلًا.

7- تجنب التسريحات المشدودة

ربط الشعر بقوة أو استخدام التسريحات التي تشد الجذور باستمرار قد يؤدي إلى تساقط الشعر الناتج عن الشد، لذلك يُفضل اختيار تسريحات مريحة واستخدام ربطات شعر ناعمة.

هل الزيوت الطبيعية تطيل الشعر بسرعة؟

تستخدم بعض النساء زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الخروع ضمن روتين العناية بالشعر، لكن لا توجد أدلة علمية قوية تثبت أن هذه الزيوت تسرّع نمو الشعر من الجذور.

ويساعد زيت جوز الهند على تقليل فقدان البروتين من ساق الشعرة، وهو ما يساهم في تقليل التلف والتكسر، بينما يمكن استخدام الزيوت المناسبة لنوع الشعر لتحسين مظهره وترطيبه.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لاحظتِ تساقطًا ملحوظًا أو فراغات في فروة الرأس أو تراجعًا مستمرًا في كثافة الشعر، فمن الأفضل استشارة طبيب الجلدية لتحديد السبب، فقد يرتبط الأمر بنقص بعض العناصر الغذائية أو اضطرابات الغدة الدرقية أو التغيرات الهرمونية أو مشكلات فروة الرأس.