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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل محشي البصل بدبس الرمان.. وصفة شهية بمذاق حامض وحلو مثل المطاعم

محشي بصل
محشي بصل
ريهام قدري

يعد محشي البصل بدبس الرمان من الوصفات الشرقية المميزة التي تجمع بين المذاق الحلو الطبيعي للبصل والحموضة الخفيفة لدبس الرمان؛ ما يمنحه نكهة مختلفة عن المحاشي التقليدية. 

وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة، كما يمكن تقديمها كطبق رئيسي بجانب الزبادي أو السلطة الخضراء.

ويعتمد نجاح محشي البصل على اختيار حبات البصل الكبيرة، وتحضير حشوة متوازنة من الأرز والخضراوات والتوابل، مع إضافة دبس الرمان للحصول على مذاق غني ومميز.

مكونات محشي البصل بدبس الرمان

  • كيلو بصل كبير الحجم.
  • 2 كوب أرز مصري مغسول.
  • بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا.
  • 2 ثمرة طماطم مبشورة.
  • نصف كوب بقدونس مفروم.
  • ربع كوب شبت وكزبرة خضراء.
  • ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
  • 3 ملاعق كبيرة من دبس الرمان.
  • ربع كوب زيت.
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
  • ملعقة صغيرة كمون.
  • نصف ملعقة صغيرة قرفة.
  • عصير ليمونة.

طريقة عمل محشي البصل بدبس الرمان

1. تجهيز البصل

يقشر البصل وتُعمل فتحة طولية في كل بصلة، ثم يوضع في ماء مغلي لمدة تتراوح بين 8 و10 دقائق حتى تلين طبقاته، وبعد ذلك يرفع من الماء ويترك حتى يبرد، ثم تفصل طبقاته برفق.

2. تحضير حشوة الأرز

في وعاء عميق، يخلط الأرز مع البصل المفروم والطماطم المبشورة والبقدونس والشبت والكزبرة الخضراء، ثم تضاف صلصة الطماطم والزيت والملح والفلفل والكمون والقرفة، وتقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

3. حشو طبقات البصل

توضع كمية مناسبة من الحشوة داخل كل طبقة من طبقات البصل، ثم تلف برفق مع عدم ملئها بالكامل، لترك مساحة للأرز حتى يتمدد أثناء الطهي.

4. تحضير خليط دبس الرمان

يمزج دبس الرمان مع عصير الليمون وكوبين من الشوربة أو الماء الدافئ، مع إضافة القليل من الملح والفلفل، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من السكر إذا كان الدبس شديد الحموضة.

5. تسوية محشي البصل

ترص وحدات المحشي في حلة مناسبة، ثم يضاف خليط دبس الرمان حتى يصل السائل إلى مستوى المحشي تقريبًا، وتترك الحلة على نار متوسطة حتى الغليان، ثم تخفض الحرارة وتغطى لمدة تتراوح بين 35 و45 دقيقة، أو حتى ينضج الأرز تمامًا.

أسرار نجاح محشي البصل بدبس الرمان

هناك بعض التفاصيل التي تمنح محشي البصل مذاقًا مميزًا، أبرزها عدم المبالغة في كمية دبس الرمان حتى لا تصبح الحموضة قوية، واختيار البصل الكبير لتسهيل فصل طبقاته وحشوها.

كما يمكن إضافة رشة من السماق والقرفة إلى الحشوة للحصول على نكهة شرقية غنية، مع ترك المحشي يرتاح لمدة 10 دقائق بعد التسوية قبل تقديمه.

ويقدم محشي البصل ساخنًا بجانب الزبادي أو السلطة الخضراء، ويمكن تزيينه بالبقدونس المفروم وحبوب الرمان لإضافة لمسة جمالية ومذاق منعش.

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