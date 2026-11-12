اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. لا يصيب الأطفال فقط وفئات أكثر عرضة للمضاعفات

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الرئوي، الموافق 12 نوفمبر من كل عام، تتجدد التحذيرات من خطورة هذا المرض الذي لا يقتصر على الأطفال، بل يمكن أن يصيب الأشخاص في مختلف المراحل العمرية، مع ارتفاع احتمالات الإصابة بالمضاعفات لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعف المناعة.

ويهدف اليوم العالمي للالتهاب الرئوي إلى زيادة الوعي بالمرض وطرق الوقاية منه، والتأكيد على أهمية توفير اللقاحات والتشخيص المبكر والعلاج المناسب، خاصة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

ما الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الالتهاب الرئوي؟

وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، هناك فئات ترتفع لديها احتمالات الإصابة بالالتهاب الرئوي، وتحتاج إلى اهتمام أكبر عند ظهور الأعراض، وتشمل:

كبار السن: خاصة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، إذ تزداد المخاطر مع التقدم في العمر. الأطفال دون 5 سنوات: خاصة صغار السن، إذ يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض. مرضى القلب: الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب المزمنة. مرضى السكري: إذ تزيد الإصابة بالأمراض المزمنة من احتمالات التعرض للالتهاب الرئوي. مرضى الكبد والرئة: خاصة المصابين بأمراض مزمنة تؤثر على كفاءة الجسم. ضعاف المناعة: سواء بسبب أمراض معينة أو أدوية تؤثر على قدرة الجهاز المناعي على مقاومة العدوى. المدخنون: إذ يزيد التدخين من مخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.

ما أعراض الالتهاب الرئوي التي تستدعي الانتباه؟

قد تختلف الأعراض من شخص لآخر وفقًا للعمر والحالة الصحية، ومن أبرز العلامات:

السعال وقد يصاحبه بلغم.

ارتفاع درجة حرارة الجسم والقشعريرة.

ضيق التنفس أو زيادة معدله.

ألم في الصدر يزداد مع التنفس أو السعال.

الشعور بالإرهاق والضعف العام.

التشوش أو الارتباك، خاصة لدى كبار السن.

أرقام تكشف خطورة الالتهاب الرئوي عالميًا

وفي سياق التحذير من المرض، أشار منتدى جمعيات الجهاز التنفسي الدولية (FIRS)، بمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الرئوي 2026، إلى أن المرض تسبب في وفاة نحو 2.5 مليون شخص حول العالم خلال عام 2023، بينهم نحو 610 آلاف طفل دون الخامسة.

وأوضح المنتدى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو انخفاض معدلات التطعيم أو التعرض لتلوث الهواء المنزلي أكثر عرضة للخطر، كما أن كبار السن يواجهون مخاطر متزايدة، خاصة مع التدخين والتعرض لتلوث الهواء.

كيف يمكن الوقاية من الالتهاب الرئوي؟

تشمل إجراءات الوقاية:

الحصول على التطعيمات الموصى بها، مثل لقاحات الإنفلونزا والمكورات الرئوية وفقًا للعمر والحالة الصحية.

غسل اليدين بانتظام.

الابتعاد عن التدخين والتدخين السلبي.

الاهتمام بالتغذية الصحية.

تهوية الأماكن المغلقة وتقليل التعرض لملوثات الهواء.

التوجه للطبيب عند ظهور أعراض تنفسية شديدة أو متفاقمة.

ويؤكد الاحتفال باليوم العالمي للالتهاب الرئوي أهمية عدم التعامل مع المرض باعتباره مشكلة تخص الأطفال فقط، فالوقاية والتشخيص المبكر ضروريان لحماية جميع الفئات العمرية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.