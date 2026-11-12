قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 يتخطى الـ 6100 جنيه.. تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب
بعد احتواء تسرب نفطي بالخليج.. الإمارات تعيد فتح شواطئ رأس الخيمة
خريطة السير.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم
تجارة الصباح مع الله التي لا تبور .. أوصى بها النبي
أمطار وضباب.. الأرصاد السعودية تحذر الجميع من طقس الخميس
ظاهرتان جويتان.. تفاصيل طقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة بمحافظات مصر
أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 71 مسيرة أوكرانية
الليلة.. منتخب مصر يخوض مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة مالاوي
هل يجوز بيع ثمار النخيل للتجار قبل نضجها؟ .. اعرف الموقف الشرعي
سقوط 4 أشخاص داخل بالوعة صرف صحي بالقليوبية أثناء تنظيفها.. ونقلهم إلى مستشفى قها
رويترز: اجتماع مرتقب بين ويتكوف وكوشنر ومبعوث بوتين قبل لقاء الكرملين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تعليق ناقد موضة على فستان أروى.. ماذا قال؟

أروى
أروى
هاجر هانئ

حرصت الفنانة أروى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورا جديدة من أحدث ظهور لها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

إطلالة أروى جودة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تألقت أروى على السجادة الحمراء بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض ذا أكمام مصنوعة من القماش الشفاف المطرز ، وتزينت الأطراف بالريش الأبيض.

أكملت أروى إطلالتها بكلاتش صغير الحجم باللون الذهبي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.


 

 أروى

 تعليق ناقد موضة على فستان أروى في مهرجان القاهرة

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة، على فستان أروى جودة في مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: “إطلالة أروى بها كل شيء، بس النتيجة تداخل موديلات وأفكار وخامات وأنواع شك وتطريز بقطعة واحدة، أما القصات فقصة الخصر موديل، وقصة الصدر موديل، وقصة الأكمام موديل، والقصة من تحت موديل، وهذا كثير بفستان واحد”.

وتابع: "أروى شافت إنه الفستان كثير ناعم لهذا حبت تضيف ريش حتى تكمل الخبصة، أقصد النعومة بالفستان، لو الفستان مكمل كله من نفس القماشة السادة وتطريز فخم على الخصر مع الريش كان طلع أرتب وأجمل".

وأضاف:"شعر ومكياج ومجوهرات ما عندي معاهم مشكلة، بس الكلاتش لا ولا، تقييمي 6/10".
 

 أروى
 أروى
أروى إطلالة أروى مهرجان القاهرة فستان أروى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن

الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

المجني عليه

كان في فرح مع أصحابه.. شاب يتهم 4 أشخاص بالتعدّي عليه بالضرب في حلوان

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟

حسام حسن

هل تعمد محمد صلاح استفزاز حسام حسن؟ أحمد بلال يوضح

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

هل يشترط ستر العورة للمرأة والرجل عند قراءة القرآن؟.. أمين الفتوى يوضح

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| ما حكم بيع سلع أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء؟.. هل يجوز تناول أدوية لتأخير الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملا؟.. وهل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟

، المؤتمر السنوي الدولي السادس والعشرين لكلية طب البنات بجامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يدعو الأطباء نقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة وعدم احتكار المعرفة| صور

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد