تعليق ناقد موضة على فستان أروى.. ماذا قال؟

حرصت الفنانة أروى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورا جديدة من أحدث ظهور لها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

إطلالة أروى جودة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تألقت أروى على السجادة الحمراء بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض ذا أكمام مصنوعة من القماش الشفاف المطرز ، وتزينت الأطراف بالريش الأبيض.

أكملت أروى إطلالتها بكلاتش صغير الحجم باللون الذهبي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.





أروى

تعليق ناقد موضة على فستان أروى في مهرجان القاهرة

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة، على فستان أروى جودة في مهرجان القاهرة السينمائي قائلا: “إطلالة أروى بها كل شيء، بس النتيجة تداخل موديلات وأفكار وخامات وأنواع شك وتطريز بقطعة واحدة، أما القصات فقصة الخصر موديل، وقصة الصدر موديل، وقصة الأكمام موديل، والقصة من تحت موديل، وهذا كثير بفستان واحد”.

وتابع: "أروى شافت إنه الفستان كثير ناعم لهذا حبت تضيف ريش حتى تكمل الخبصة، أقصد النعومة بالفستان، لو الفستان مكمل كله من نفس القماشة السادة وتطريز فخم على الخصر مع الريش كان طلع أرتب وأجمل".

وأضاف:"شعر ومكياج ومجوهرات ما عندي معاهم مشكلة، بس الكلاتش لا ولا، تقييمي 6/10".



أروى