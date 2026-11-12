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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبدالغفار: الانتهاء من إعداد الخريطة الصحية لمصر لتحديد احتياجات المحافظات

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
محمد البدوي

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إعداد الخريطة الصحية لجمهورية مصر العربية، والتي تتضمن بيانات توزيع الخدمات الصحية والتجهيزات الطبية والقوى البشرية العاملة بالقطاع الصحي في مختلف المناطق.

تحديد الاحتياجات الصحية 

وأوضح عبدالغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخريطة الصحية تتضمن كذلك تحديد العبء المرضي لكل منطقة جغرافية، من خلال رصد الأمراض الأكثر انتشارًا وفقًا للموقع الجغرافي والفئات العمرية والنوع، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الصحية لكل مجتمع بصورة أكثر دقة.

تحديث بيانات الخريطة الصحية 

وأشار إلى أن الحملات الصحية، ومن بينها حملة «100 يوم صحة»، تساهم في تحديث بيانات الخريطة الصحية بصورة دورية، إلى جانب تأكيد وتوثيق البيانات المتاحة عن الوضع الصحي في مختلف المحافظات.

وأضاف أن هذه البيانات تمثل أساسًا لتحديد أولويات تطوير الخدمات الصحية، وتحديد احتياجات المحافظات من التجهيزات والبنية التحتية والفرق الطبية، بما يتناسب مع طبيعة الأمراض والاحتياجات الصحية لكل منطقة.

حسام عبدالغفار القطاع الصحي الخريطة الصحية الصحة

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