طقس الـ3 أيام المقبلة في مصر.. ارتفاع تدريجي بالحرارة وتحذير من الشبورة المائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، بداية من الخميس 12 نوفمبر وحتى السبت 14 نوفمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية المستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الجمعة.

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة خلال ساعات النهار، مع انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر، محذرة من تكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق خلال الساعات الأولى من الصباح.

ارتفاع درجات الحرارة بداية من الجمعة

وأوضحت منار غانم أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا طفيفًا بداية من يوم الجمعة، بمعدل يتراوح بين درجتين وثلاث درجات مئوية، ويستمر هذا الارتفاع خلال الأسبوع المقبل، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

وأضافت أن العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح خلال الجمعة والسبت بين 26 و27 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء المائلة للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما يتطلب عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارًا.

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحًا

وحذرت المتنبئ الجوي من تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تؤثر على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة، وخفض السرعات، وتشغيل كشافات الشبورة عند الحاجة، والالتزام بتعليمات المرور، نظرًا لاحتمال انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

فرص أمطار ونشاط للرياح

وفيما يتعلق بفرص سقوط الأمطار، أشارت التوقعات إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة، وتتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، وهو ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة

الخميس 12 نوفمبر: القاهرة الكبرى 25 درجة للعظمى و16 للصغرى، السواحل الشمالية 24 للعظمى، شمال الصعيد 27، وجنوب الصعيد 29 درجة.

الجمعة 13 نوفمبر: القاهرة الكبرى 26 درجة للعظمى و17 للصغرى، السواحل الشمالية 25 للعظمى، شمال الصعيد 27، وجنوب الصعيد 30 درجة.

السبت 14 نوفمبر: القاهرة الكبرى 27 درجة للعظمى و18 للصغرى، السواحل الشمالية 25 للعظمى، شمال الصعيد 28، وجنوب الصعيد 30 درجة.

وتنصح الهيئة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية الدورية، وارتداء الملابس المناسبة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية.