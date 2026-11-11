حالة الطقس غدًا الخميس .. موعد بداية فصل الشتاء 2026

تتصدر حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، واقتراب انتهاء فصل الخريف واستقبال فصل الشتاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 12 نوفمبر 2026، موضحة الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف المحافظات، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، مع تحذيرات من الشبورة المائية وانخفاض مستوى الرؤية على بعض الطرق خلال ساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس غدًا الخميس 12 نوفمبر 2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون باردًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى وجود اختلاف في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، مع استمرار الشعور بالبرودة خلال فترات الصباح الباكر وبعد غروب الشمس.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى:

السواحل الشمالية.

الوجه البحري.

القاهرة الكبرى.

مدن القناة.

وسط سيناء.

شمال الصعيد.

وأوضحت أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

توقعت هيئة الأرصاد وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

نشاط الرياح غدًا الخميس

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

وتشمل المناطق المتأثرة بنشاط الرياح القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة غدًا في المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الخميس 12 نوفمبر 2026، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى من 24 إلى 25 درجة، والصغرى من 14 إلى 15 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى من 23 إلى 24 درجة، والصغرى من 15 إلى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى من 25 إلى 26 درجة، والصغرى من 11 إلى 12 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى من 28 إلى 29 درجة، والصغرى من 13 إلى 14 درجة.

وتشير هذه الدرجات إلى استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، خاصة في محافظات شمال الصعيد.

موعد بداية فصل الشتاء 2026 في مصر

مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، يتساءل المواطنون عن الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء في مصر، خاصة مع الشعور بالأجواء الباردة في بعض الأيام رغم استمرار فصل الخريف.

ومن المقرر أن يبدأ فصل الشتاء فلكيًا يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2026، بالتزامن مع حدوث الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ويستمر فصل الشتاء نحو 88 يومًا و23 ساعة، حتى موعد الاعتدال الربيعي في مارس 2027، وفق الحسابات الفلكية.

أما من الناحية المناخية، فيبدأ فصل الشتاء مع أول شهر ديسمبر، وفق التقسيم المناخي للفصول الأربعة.

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