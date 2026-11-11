5 ساعات تحت مراقبة الأرصاد.. خريطة الطقس والتحذيرات العاجلة اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أجواء معتدلة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط تحذيرات من ظواهر جوية تتطلب توخي الحذر، أبرزها الشبورة المائية ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء المعتدلة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع نسبيًا على محافظات جنوب الصعيد، التي تسجل أعلى معدلات الحرارة على مستوى الجمهورية.

ومع غياب أشعة الشمس خلال فترات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالبرودة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وبدايات الصباح.

تحذير من الشبورة المائية

وتعد الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة اليوم، حيث تشير توقعات الطقس إلى تكونها خلال الفترة من الساعة 4 فجرًا وحتى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

وتوصي هيئة الأرصاد قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، إلى جانب الالتزام بالسرعات المحددة.

كما يجب تجنب استخدام الأضواء العالية أثناء القيادة في وجود الشبورة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة صعوبة الرؤية بدلًا من تحسينها.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع توقعات بأن تصل نسبة حدوث الأمطار إلى نحو 30%.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار على تلك المناطق على فترات متقطعة، بينما تظهر فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة جنوبًا على مناطق من حلايب وشلاتين.

ولا تقتصر فرص ظهور السحب على المناطق الساحلية، حيث تشير التوقعات إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وقد يصاحب هذه السحب سقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق، إلا أنه من المتوقع ألا يكون مؤثرًا على حركة المواطنين والأنشطة اليومية.

نشاط الرياح يزيد الإحساس بالبرودة

وتشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح على فترات، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل.

ولا يعني نشاط الرياح بالضرورة انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة المسجلة، لكنه قد يجعل درجات الحرارة المحسوسة أقل من المعدلات الفعلية، وهو ما يستدعي مراعاة الفارق بين أجواء النهار والليل.

وتزداد أهمية هذا الأمر بالنسبة للمواطنين الذين يتحركون في ساعات الليل أو الصباح الباكر، في ظل استمرار الأجواء الباردة خلال هذه الفترات.

الطقس في القاهرة الكبرى

وتشهد القاهرة الكبرى أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، مع فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على فترات، وقد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع زيادة الإحساس بالبرودة نتيجة نشاط الرياح.

كما يجب على قائدي السيارات المتجهين إلى القاهرة الكبرى أو الخارجين منها في ساعات الصباح الأولى الانتباه إلى احتمالات تكون الشبورة على الطرق، خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية في بعض المناطق.

أجواء باردة ليلًا وصباحًا

وتشير توقعات الطقس إلى أن الفارق بين درجات الحرارة خلال النهار والليل سيكون واضحًا، إذ تسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، بينما تميل إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

ويُنصح المواطنين بمراعاة التغيرات في درجات الحرارة عند اختيار الملابس، خاصة مع التحرك في أوقات مبكرة من اليوم أو خلال ساعات الليل، حيث يكون الإحساس بالبرودة أكبر.

كما تستمر فرص ظهور الظواهر الجوية على فترات، ما يجعل متابعة النشرات والتحديثات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد أمرًا مهمًا، خاصة لقائدي السيارات والمسافرين بين المحافظات.

توصيات الأرصاد للمواطنين

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات التي تصدرها بشكل مستمر.

وتشمل أهم التوصيات توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، إلى جانب تجنب استخدام الأضواء العالية خلال انخفاض الرؤية.

كما ينبغي الانتباه إلى نشاط الرياح خلال فترات الليل والصباح، خاصة مع زيادة الإحساس ببرودة الطقس، ومراعاة فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري.

وبذلك تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 استقرارًا نسبيًا في الأجواء خلال ساعات النهار، مقابل طقس أكثر برودة ليلًا، مع استمرار فرص الشبورة المائية والأمطار المحدودة ونشاط الرياح على فترات، وهي الظواهر التي تستدعي الحذر ومتابعة التحديثات الجوية طوال اليوم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد أجواء خريفية مستقرة بشكل عام، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح، لافتة إلى أن القاهرة تسجل نحو 24 درجة مئوية نهارًا.

وأضافت في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الانخفاض في درجات الحرارة يرتبط بتأثر البلاد بكتل هوائية أقل حرارة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط، موضحة أن الأجواء تكون معتدلة على أغلب المناطق الشمالية، بينما تميل للحرارة في جنوب الصعيد، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية في الأقصر وأسوان.

وأشارت غانم إلى ضرورة الانتباه لبرودة الطقس خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، مع انخفاض الصغرى على القاهرة إلى نحو 13 درجة مئوية، وعلى المدن الجديدة إلى 11 و12 درجة، بالتزامن مع فرص لتكون الشبورة المائية على بعض الطرق.