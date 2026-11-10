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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية| تعرف على أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5341 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6230 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7119 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49840 جنيها.

الدولار
الدولار 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.04 جنيه

سعر الشراء: 53.91 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.48 جنيه

سعر الشراء: 60.31 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.49 جنيه

سعر الشراء 29 .72 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.40 جنيه

سعر الشراء: 14.36 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.71 جنيه

سعر الشراء: 14.67 جنيه.

وكشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن الأسبوع الجاري يشهد تغيرًا في الحالة الجوية، مع اعتدال الطقس واستمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية حتى يوم الأربعاء المقبل.

أمطار على السواحل الشمالية وانخفاض درجات الحرارة

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، بالتزامن مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، متوقعًا زيادة شدتها غدًا على بعض المناطق.

وأضاف أن نشاط الرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لا سيما في المدن الجديدة والمناطق التي لها ظهير صحراوي، وهو ما يجعل الأجواء أكثر برودة من الدرجات المسجلة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة وعودة الأجواء الدافئة



وأشار المتنبئ الجوي إلى أن البلاد على موعد مع استقرار الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بصورة طفيفة اعتبارًا من يوم الخميس، لتسجل العظمى على القاهرة نحو 27 درجة مئوية.

ولفت إلى أن الأجواء ستشهد مزيدًا من الدفء مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكدًا عدم وجود توقعات بموجة انخفاض كبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يشير إلى تحسن تدريجي في حالة الطقس خلال الأيام القادمة.

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