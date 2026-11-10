أجواء خريفية تلطف أنحاء القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة بالأسكندرية| الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى وجود أجواء خريفية على أغلب الأنحاء، يصاحبها نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى يعمل على تلطيف الأجواء.

الطقس اليوم في مصر

وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، قد يصاحبها فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (محافظة الإسكندرية).

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون معتدل نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً وخلال ساعات الصباح الباكر.

تحذيرات من شبورة مائية صباحا

وشهد الطقس صباحا، شبورة مائية من (4 : 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ويشهد الطقس فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

فيما يشهد الطقس اليوم، فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريباً) على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

رياح محملة بالرمال والأتربة على بعض المحافظات

وتكون سرعة نشاط الرياح خلال الطقس اليوم، تتراوح من (30 : 40) كم \س على أغلب الأنحاء مما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم، اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وسرعة الرياح من (40 : 70) كم/س وارتفاع الأمواج من (2 : 3.5) متر.