شيخ الأزهر لـ وفد كنسي: العالم أحوج ما يكون إلى الأخوة الإنسانية لصون كرامة الإنسان

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، وفدًا من قيادات كنيسة الأدڤنتست السبتيين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم الحوار والتفاهم بين مختلف الأديان.

وضم الوفد القس جوني نصر الله، والسيدة رانيا ماهر، والقس ميلاد عازر، والقس سيلفان رومان، والقس ليون المقصوديان.

وأكد شيخ الأزهر أن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى الأخوة الإنسانية الحقيقية التي تراعي كرامة الإنسان وتصون حقوقه، وتسعى إلى جمع الناس لا تفريقهم، مشددًا على استعداد الأزهر الشريف لبذل كل الجهود الممكنة لدعم مسيرة السلام وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم المشترك.

وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر يواصل أداء رسالته العالمية في ترسيخ قيم الأخوة والتفاهم بين الجميع، والعمل على نشر السلام وتعزيز التقارب بين الشعوب، بما يسهم في بناء جسور التواصل والتعايش الإنساني.

من جانبهم، أعرب وفد كنيسة الأدڤنتست السبتيين عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لزيارة هذا الصرح العلمي والديني العريق، الذي يتمتع بمكانة بارزة في مصر والعالم.

وثمّن الوفد الدور الوطني والإنساني الذي يقوم به الأزهر الشريف في الحفاظ على السلام المجتمعي، وتعزيز الوحدة الوطنية، ونشر ثقافة التعايش وقبول الآخر بين مختلف أطياف المجتمع.

وأكد أعضاء الوفد تطلعهم إلى أن يمثل اللقاء بداية لمزيد من التعاون والتواصل المثمر مع الأزهر الشريف، بما يعزز جسور التفاهم المشترك ويدعم قيم السلام والتعايش.