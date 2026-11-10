الأكاديمية العربية تطلق المؤتمر الدولي للجودة 2026

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي للجودة 2026، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، من خلال معهد الإنتاجية والجودة، على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، بأحد فنادق العاصمة المصرية، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الجودة العالمي 2026.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «الجودة: قوة دافعة للأداء»، بمشاركة نخبة من قيادات الجودة وصانعي السياسات والأكاديميين والخبراء والمتخصصين من مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة مستهدفة تصل إلى نحو 250 مشاركًا يوميًا.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لإدارة الجودة في تطوير الأداء المؤسسي، ورفع معدلات الإنتاجية، وتعزيز الحوكمة والقدرة التنافسية، من خلال تبادل الخبرات الدولية ومناقشة أحدث الممارسات والتوجهات في مجالات الجودة والتميز المؤسسي والتحسين المستمر.

توزيع جوائز التميز في الجودة

ويتضمن برنامج المؤتمر، على مدار يومين، أربع كلمات رئيسية وست جلسات نقاشية متخصصة، إلى جانب جلسة أكاديمية لعرض الأوراق البحثية المقبولة، فضلًا عن حفل توزيع جوائز التميز في الجودة، التي يمنحها معهد الإنتاجية والجودة بالأكاديمية، تقديرًا للجهود والممارسات المتميزة في هذا المجال.

وتناقش جلسات المؤتمر عددًا من المحاور المتخصصة، من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والضبط الإحصائي للعمليات، وقياس الأداء وتطوير منظومات الجودة، ودور القيادة والثقافة المؤسسية في تحقيق التميز، فضلًا عن تمكين المرأة في مجال الجودة، والعلاقة بين الجودة والحوكمة وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.

ويشارك في المؤتمر عدد من المتحدثين الدوليين والمتخصصين، من بينهم الدكتورة كارميلا بالما، عضو مجلس أمناء المعهد المعتمد للجودة (CQI)، والأستاذ الدكتور آبل أديكوال من جامعة ويلكس الأمريكية، والمهندس أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والأستاذة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

ويأتي تنظيم المؤتمر تأكيدًا لدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الدولية، وتوفير منصة للحوار العلمي والمهني حول تطوير الأداء ورفع كفاءة المؤسسات، بما يواكب المتغيرات العالمية ويدعم مسارات التنمية المستدامة.