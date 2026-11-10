القومي للبحوث الاجتماعية يكشف تفاصيل جائزة أحمد خليفة لشباب الباحثين

كشفت هبة عاطف لبيب، عضو اللجنة المنظمة لجائزة أحمد خليفة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تفاصيل النسخة الأولى من الجائزة، التي تضمنت 3 مسابقات تستهدف دعم الباحثين الشباب وتنمية مهاراتهم البحثية والقانونية، وتسليط الضوء على القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع المصري.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المسابقة الأولى استهدفت تنمية القدرات والمهارات البحثية لدى طلاب الجامعات، من خلال تنظيم دورة تدريبية لرفع كفاءتهم المنهجية وتعريفهم بأسس البحث العلمي، يعقبها تقديم مشروعات بحثية، وفاز بها 3 طلاب مناصفة.

وأضافت أن المسابقة الثانية تمثلت في محاكاة المحاكمات القضائية، واستهدفت طلاب السنة النهائية بكليات الحقوق، حيث أتاحت لهم فرصة خوض تجربة عملية من خلال تمثيل أدوار النيابة والدفاع والقضاة وتقديم المرافعات الشفوية، وفاز بها فريق مكون من 3 طلاب.

وأشارت إلى أن المسابقة الثالثة تضمنت البحوث الاجتماعية لشباب الباحثين، وركزت موضوعات الأبحاث الفائزة في النسخة الأولى على النشء والشباب وعلاقتهم بمنصات التواصل الاجتماعي.

وتناولت الأبحاث استراتيجيات الاتصال الحكومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها في بناء الثقة مع النشء والشباب، إلى جانب دراسة قانونية اجتماعية حول الفرص والمخاطر المرتبطة باستخدام هذه المنصات.

وأكدت أن الجائزة تستهدف تشجيع البحث العلمي وإتاحة الفرصة أمام الشباب لتطوير قدراتهم، بما يسهم في تقديم دراسات وأبحاث تتناول قضايا المجتمع وتحدياته، والاستفادة من الطاقات البحثية الشابة في خدمة المجتمع.