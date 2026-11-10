بـ90 مليون إسترليني.. بريطانيا تتحرك لمواجهة تهديدات الغواصات الروسية وحماية كابلات الإنترنت

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستنفق 90 مليون جنيه إسترليني (121 مليون دولار) على الطائرات المسيّرة وأجهزة الاستشعار وأنظمة الذكاء الاصطناعي، لمساعدة البحرية الملكية البريطانية على مواجهة التهديدات الروسية تحت سطح البحر في شمال المحيط الأطلسي، وحماية البنية التحتية الحيوية.

بريطانيا تستعد لتهديدات روسية

وستعمل شبكة جديدة من الأنظمة ذاتية التشغيل والمزودة بأجهزة استشعار متطورة على إنشاء قدرة موحدة للمراقبة، بما يسهم في تحسين اكتشاف أنشطة الغواصات ومتابعتها.

وحذر مسؤولون غربيون من أن روسيا كثفت نشاطها بالقرب من البنية التحتية الممتدة تحت سطح البحر.

وفي أبريل الماضي، أعلنت بريطانيا نشر سفن عسكرية بهدف ردع الغواصات الروسية، التي قالت إنها أمضت أكثر من شهر داخل المياه البريطانية وبالقرب منها، محذرة موسكو من أن أي محاولة لاستهداف كابلات الاتصالات أو خطوط الأنابيب ستترتب عليها عواقب وخيمة.

من جانبها، نفت روسيا هذه الاتهامات.

وعزز حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) عمليات مراقبة كابلات الاتصالات وخطوط الأنابيب خلال السنوات الأخيرة.

وتنقل الكابلات البحرية معظم حركة الإنترنت العالمية، كما تدعم المعاملات المالية.

