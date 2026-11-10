مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة.. ومتابعة توصيات منتدى مصر 2026

أفادت قناة الأولى المصرية بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، ومتابعة مستجدات العمل في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، نعى مجلس الوزراء ضحايا حادث تصادم القطارين بمحافظة الجيزة، معربًا عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

الحكومة توجه بمواصلة دعم أسر الضحايا والمصابين

ووجّه مجلس الوزراء بمواصلة تقديم أوجه الدعم اللازمة لأسر ضحايا حادث تصادم القطارين بالجيزة، وكذلك المصابين، مع التأكيد على أهمية متابعة احتياجاتهم وتوفير المساندة المطلوبة لهم في أعقاب الحادث.

متابعة توصيات منتدى مصر 2026

كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، خاصة الملفات المتعلقة بتطوير منظومة التعليم، ودعم الصناعة، إلى جانب تسريع إجراءات التصالح والتقنين.

وتأتي متابعة هذه التوصيات في إطار العمل على تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات تنفيذية، ودفع جهود التطوير في القطاعات المختلفة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية وتحسين مستوى الخدمات والإجراءات المقدمة للمواطنين.