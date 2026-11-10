باستثمارات مصرية 180 مليون دولار.. مدبولي يشهد إطلاق علامة «تايتانيك» الفندقية العالمية بشرم الشيخ

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية إدارة فندق «Titanic Luxury Collection» بمدينة شرم الشيخ، بين شركة «جزال للاستثمار العقاري والسياحي» ومجموعة «Titanic Hotels» التركية العالمية، إيذانًا بدخول علامة فندقية فاخرة جديدة إلى السوق المصرية.

جاء ذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، واللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، وأور إينجيسو، المدير التنفيذي لمجموعة «Titanic Hotels» التركية العالمية في مصر.

ووقّع الاتفاقية مظفر أيجون، العضو المنتدب لمجموعة «Titanic Hotels» التركية العالمية، وحافظ بشير، رئيس مجلس إدارة شركة «جزال للاستثمار العقاري والسياحي».

ويأتي تدشين العلامة الفندقية الجديدة بمدينة شرم الشيخ في إطار تنامي جاذبية المقصد السياحي المصري للاستثمارات الدولية، ويعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار السياحي، بما يعزز مكانة المدينة على خريطة السياحة الفاخرة العالمية، ويدعم قدرتها على استقطاب المزيد من السائحين من مختلف الأسواق الدولية.

ويُعد الفندق أحد المشروعات الفندقية الكبرى بمدينة شرم الشيخ، حيث أُقيم باستثمارات مصرية خالصة بلغت نحو 180 مليون دولار أمريكي، ويضم 560 غرفة فندقية و60 فيلا، ويمتد على شاطئ بطول كيلومتر واحد، إلى جانب منظومة متكاملة من المرافق والخدمات الفندقية والترفيهية، تشمل الملاعب الرياضية، والحديقة المائية، وقاعة للاحتفالات، ومجموعة متنوعة من المطاعم، فضلًا عن منتجع صحي متكامل.

ويصنف الفندق ضمن فئة الخمس نجوم الفاخرة للغاية (Ultra Luxury)، بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيزات التشغيلية، فيما تجري حاليًا الاستعدادات النهائية لبدء مرحلة الافتتاح التجريبي خلال الثلاثين يومًا المقبلة.

وأكد اللواء الأستاذ الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، أن توقيع اتفاقية إدارة فندق «Titanic Luxury Collection» يمثل إضافة نوعية للقطاع السياحي بالمحافظة، ويعكس الثقة المتزايدة في المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن دخول علامة فندقية عالمية جديدة إلى السوق المصرية يسهم في تنويع المنتج السياحي، وزيادة الطاقة الفندقية، وجذب شرائح جديدة من السائحين من مختلف دول العالم.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تعمل، بالتنسيق مع أجهزة الدولة ووزارة السياحة والآثار، على تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة شرم الشيخ باعتبارها واحدة من أبرز المقاصد السياحية العالمية.