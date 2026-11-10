الخارجية الفرنسية تستدعي سفير طهران بسبب اختراق إلكتروني

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية استدعاء سفير إيران لدى باريس صباح اليوم الثلاثاء، على خلفية حادثة اختراق إلكتروني واسع ضد مؤسسات في فرنسا.

أوضحت الوزارة أن "استدعاء السفير الإيراني، الذي أعلن عنه الوزير أمس، جرى صباح الثلاثاء، حيث التقى به الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية".

من جانبها، زعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في منشور على منصة "إكس"، أن "كل من كان يعتقد أن إيران لم تعد تشكل تهديدًا، عليه أن يعيد النظر بجدية في فهمه للواقع".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن فرنسا اتهمت الحرس الثوري الإيراني بشن هجمات سيبرانية واسعة النطاق استهدفت بنيتها التحتية، مشيرة إلى أن الطائرات العسكرية الأمريكية يجري إجلاؤها من قواعد في بريطانيا بسبب التهديدات الإيرانية.

وحذّرت الوزارة من أن "إيران لا تزال تشكل تهديدًا يمتد نطاقه إلى ما هو أبعد بكثير من منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدة أن "تجاهل هذا التهديد لن يؤدي إلى زواله، بل سيجعله أكثر خطورة".