رئيس "الاستخبارات الخارجية الأوكراني": انطلاق المحادثات الثلاثية في أبوظبي لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني رستم أوميروف، إن المحادثات الثلاثية التي تضم أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتتركز حول إنهاء الحرب.

وأضاف رستم أوميروف ، في منشور عبر منصة "تيليجرام": "لقد انتقلنا إلى صيغة ثلاثية تجمع أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. ويتضمن جدول الأعمال قضايا جوهرية تتعلق بإنهاء الأعمال العدائية وتقريب فرص السلام".. مشيرا إلى أن الوفد الأوكراني "يعمل وفقا للمهام التي حددها رئيس أوكرانيا".

وكان الوفد الأوكراني قد عقد في وقت سابق اجتماعا أول في أبوظبي مع ممثلين عن كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، إضافة إلى المفوضية الأوروبية.