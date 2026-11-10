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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: تطوير منظومة الكشف المبكر عن الأورام

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعًا مع ممثلي شركة «سيرنو هيلث» البريطانية لبحث مقترح التعاون في إنشاء وتشغيل وحدة سيكلوترون متطور لإنتاج النظائر المشعة المستخدمة في تشخيص الأورام واستعراض فرص الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في دعم خدمات الطب النووي والتصوير الجزيئي في مصر.

وأكد الوزير أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمقترح بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية لخدمات مرضى الأورام مع مراعاة التكلفة النهائية للفحوصات ومدى توافرها للمرضى مشيرًا إلى ضرورة تكامل أي تعاون مقترح مع جهود الدولة في تطوير منظومة الكشف المبكر عن الأورام ومن بينها المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا.

 إنتاج عدد من النظائر المشعة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع استعرض إمكانات جهاز السيكلوترون وقدرته على إنتاج عدد من النظائر المشعة من بينها الجاليوم-68 والفلور-18 والنحاس-64 والزركونيوم-89 التي تدخل في تطبيقات التصوير الطبي وتشخيص أنواع مختلفة من الأورام وعلى رأسها سرطان البروستاتا والثدي مشيرا إلى قدرة الجهاز على إنتاج ما يصل إلى 50 جرعة من الجاليوم-68 يوميًا بما يسهم في توفير النظائر داخل المنشآت الطبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف أن العرض تضمن المزايا الفنية للجهاز ومنها صغر حجمه مقارنة بالسيكلوترونات التقليدية وانخفاض متطلبات المساحة والتدريع إذ يبلغ وزنه نحو 4.5 طن دون التدريع ويصل إلى نحو 17 طنًا شاملًا التدريع بينما قد تصل المساحة الإجمالية للمشروع بما تتضمنه من معامل للصيدلة الإشعاعية إلى نحو 300 متر مربع.

كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من الجهاز في دعم الأبحاث والتجارب السريرية وتطوير متتبعات إشعاعية جديدة من خلال التعاون بين المؤسسات الطبية والجامعات ومراكز البحث العلمي.

حضر الاجتماع الدكتور شريف مراد أستاذ جراحة المسالك بجامعة عين شمس، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد فوزي مساعد الوزير للأشعة والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، ومن جانب الشركة غاري ديسلي المدير المنتدب وكين هول رئيس المسؤولين التجاريين.

وزير الصحة سيكلوترون النظائر المشعة تشخيص الأورام وزير الصحة والسكان الأورام

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