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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر وفرنسا تتحركان دبلوماسياً لاحتواء التصعيد العسكري.. والسودان واليمن على طاولة المباحثات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر، جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي ثمن الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية، ما يعكس العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون. 

وأشاد الوزير بما أنجز على مستوى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى "الشراكة الاستراتيجية" في عام 2025، هو ما تجلّى بوضوح خلال الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، وما تشهده علاقات التعاون تنامي مطرد في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.

كما أثنى عبد العاطي على الدور الذي تضطلع به الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في دعم الخطط والجهود التنموية المصرية، وإسهاماتها في تمويل وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى التي تنعكس آثارها بصورة مباشرة على حياة المواطنين المصريين. كما تناول الوزيران مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة، مع التأكيد على أهميته الاستراتيجية للبلدين، باعتباره أحد الركائز الرئيسية للتعاون الثنائي في مجالي النقل والبنية التحتية.

وتشاور الوزيران حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري المُحتمل، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر، حيث أكد عبد العاطي ضرورة الحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية، داعياً إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي، وتعزيز قنوات الحوار، تجنباً لتداعياته الكارثية على الأمن الإقليمي والدولي واستقرار الاقتصادي العالمي، لاسيما أمني الطاقة والغذاء.

وفيما يخص التطورات في السودان، استعرض وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية، مؤكداً دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مديناً ما يتعرض له المدنيون في السودان من استهداف ممنهج بالمسيرات والتي أسفرت أيضاً عن تدمير عدد من المنشآت المدنية الحيوية، ومشيراً الى ضرورة إطلاق عملية سياسية بقيادة وملكية سودانية.  

كما جدد تأكيد مساندة مصر للجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ودعم المسارات السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تسوية الأزمة، بما يستجيب لتطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في ترسيخ التهدئة والحفاظ على مقدرات الدولة اليمنية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا باريس الاجتماع الوزاري الرئيس عبد الفتاح السيسي

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