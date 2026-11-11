ساعر.. وزير نتنياهو المفضل الذي حصل على وزراتي الدخلية والخارجية

ربح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في حكومة نتنياهو الصهيونية، مرتين، فمرة بتقلده منصبه مع نتنياهو، والثانية بإقرار الحكومة الإسرائيلية منحه الصلاحية مرة أخرى، وتعيينه وزيرًا للخارجية ووزيرا للداخلية أيضا.

جاء ذلك بناء على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد أكثر من عام بقيت فيه حقيبة الداخلية من دون وزير.

وفي أول تعليق على تعيينه، شكر ساعر نتنياهو على ثقته، وأشار إلى أن تجربته السابقة في وزارة الداخلية منحته معرفة بملفاتها.

وأضاف أنه سيركز على تلبية احتياجات السلطات المحلية والسكان، والعمل على إيجاد حلول عملية للقضايا الملحة.

تولى ساعر وزارة الداخلية بين عامي 2013 و2014، ويعود إليها هذه المرة محتفظا بمنصبه وزيرا للخارجية. وسبق له خلال مسيرته السياسية أن تولى وزارتي التربية والتعليم والعدل، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء.