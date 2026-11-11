فقدان 6 من أفراد طاقم ناقلة نفط بعد غرقها قبالة سواحل تايلاند وسط مخاوف من تسرب نفطي

أعلنت البحرية التايلاندية، اليوم الأربعاء، فقدان ستة من أفراد طاقم ناقلة نفط غرقت قبالة سواحل منطقة ساتاهيب بإقليم تشون بوري، في خليج تايلاند، صباح اليوم.

وذكرت البحرية أن قيادة المنطقة البحرية الأولى بدأت عملية للبحث والإنقاذ عن أفراد الطاقم المفقودين على متن السفينة «فينوس 14»، بالتزامن مع الاستعداد للتعامل مع احتمال حدوث تسرب نفطي.

وأرسلت البحرية زورق الدورية «تور 113» وطائرة للمراقبة البحرية للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين وتحديد موقع السفينة الغارقة، كما أصدرت تحذيرات للسفن الأخرى المبحرة في المنطقة.

وأضافت أن البحرية تنسق مع إدارة الملاحة البحرية للاستعداد لاحتمال حدوث تلوث نتيجة تسرب النفط، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد حجم النفط الذي كانت تحمله السفينة وقت غرقها.

كما وضعت البحرية قاطرة الإنقاذ «إتش تي إم إس بانيي» وطائرة هليكوبتر في حالة تأهب، مع تجهيز الأطقم والمعدات اللازمة لمكافحة التسرب النفطي لاستخدامها عند الحاجة.

وأكدت البحرية استمرار عمليات البحث والإنقاذ ومتابعة الوضع عن كثب، للحد من أي أضرار بيئية محتملة قد تلحق بالنظام البيئي البحري.