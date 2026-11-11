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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي يحذر من تراجع الاهتمام الدولي بمواجهة تغير المناخ

الرئيس البرازيلي يحذر من تراجع الاهتمام الدولي بمواجهة تغير المناخ
الرئيس البرازيلي يحذر من تراجع الاهتمام الدولي بمواجهة تغير المناخ
أ ش أ

 انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، تراجع التحرك الدولي لمواجهة تغير المناخ، قائلا إن قضية الاحتباس الحراري «اختفت» من الأجندة الدولية، وذلك خلال كلمته أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب31) في مدينة أنطاليا التركية.

وقال لولا إن الاجتماعات التي تجمع كبار الدول المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة، مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين، لم تعد تشهد الاهتمام الكافي بقضية المناخ، مضيفا أن النقاشات باتت تركز على التسلح والرسوم الجمركية أكثر من تركيزها على مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح أن التحول في مجال الطاقة بدأ يُنظر إليه لدى بعض الدول باعتباره عقبة أمام الأمن والازدهار، مشيرا إلى أن الحروب والتضخم اللذين يواجههما العالم حاليا يجعلان من الصعب الالتفات إلى الكارثة المناخية التي تهدد المستقبل.

وشدد الرئيس البرازيلي على أن كوكب الأرض لا ينبغي أن يكون رهينة للصراعات بين القوى المهيمنة، محذرا من أن الاتفاقات المناخية أصبحت هدفا مفضلا للقوى المعارضة للتحرك المناخي خلال مؤتمرات المناخ، وأن امتياز استخدام حق النقض ونفوذ المال يرجحان كفة المصالح على حساب العمل المناخي.

وأضاف أن غياب التوافق لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام إحراز تقدم، داعيا الدبلوماسية إلى إيجاد مسارات للحوار في ظل الاستقطاب الدولي.

وأكد لولا أن البرازيل عادت إلى جهود مكافحة تغير المناخ والدفاع عن كوكب صحي، بعدما أثارت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة مخاوف من حدوث انتكاسات في جهود حماية غابات الأمازون المطيرة، مشيرا إلى أن بلاده شهدت تراجعا كبيرا في معدلات إزالة الغابات خلال فترة رئاسته، رغم اقتراب منافسه اليميني فلافيو بولسونارو من الفوز عليه في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا تراجع التحرك الدولي لمواجهة تغير المناخ قضية الاحتباس الحراري

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