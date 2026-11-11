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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنذارات قنابل تربك مئات المدارس في بريطانيا وأيرلندا.. والشرطة تكشف مفاجأة بشأن مصدرها

بريطانيا
بريطانيا
إلهام عبد العزيز

أعلنت السلطات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا وصول رسالة تهديد إلى ​عدد كبير من المدارس من خلال البريد ‌الإلكتروني اليوم الأربعاء اتضح أنها زائفة ومصدرها خارج بريطانيا.

تهديدات بوجود قنابل تربك مدارس أوروبا


وتم الإبلاغ عن هذه الرسائل الإلكترونية بعد إخلاء ما ​لا يقل عن 300 مدرسة في إيطاليا.


وقالت ​الشرطة الأيرلندية إنها على علم برسالة عامة أرسلت ⁠إلى العديد من المدارس، وإنها توصلت إلى ​أن التهديد ليس له أي مصداقية ولا داعي ​لإخلاء المدارس.


وذكرت الشرطة في أيرلندا الشمالية إن أكثر من 300 مدرسة تلقت أيضا بريدا إلكترونيا يتضمن تهديدا وجرى التعامل ​معه على أنه زائف وأضافت أن البريد ​الإلكتروني مصدره من خارج بريطانيا.


وقال أنتوني ماكنالي مساعد قائد ‌الشرطة "نأخذ ⁠الوقائع من هذا النوع على محمل الجد، ونتفهم القلق السائد في المجتمع وفي أوساط لمدارس ولدى الطلاب وأولياء الأمور".


وأشارت الشرطة الأيرلندية إلى أن الآونة ​الأخيرة شهدت "زيادة ​في نشاط ⁠التهديدات الكاذبة وغير الموثوقة بوجود قنابل"، ونصحت الجمهور بالاتصال بالسلطات في ​حال تلقيهم مثل هذه التهديدات.


وقالت الشرطة في ​اسكتلندا ⁠إن الرسائل اعتبرت على الفور زائفة وجرى التعامل معها على هذا الأساس.


وأضافت في بيان "تحقيقاتنا توصلت إلى ⁠عدم ​وجود ما يشير إلى أنها ​تشكل تهديدا له مصداقية ولا إلى وجود أي خطر يهدد ​الناس".

بريطانيا إيطاليا تهديدات للمدارس قنابل

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