العراق وسلوفينيا يبحثان التعاون المشترك ومواجهة التغيرات المناخية

بحث الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم الأربعاء، مع رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرس موسار، التعاون المشترك ومواجهة التغيرات المناخية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن "رئيس الجمهورية، نزار آميدي، التقى في القاعة الحمراء بمدينة أنطاليا في تركيا، رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرس موسار، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP31)، فيما حضر اللقاء وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، ووزيرة البيئة، سروة عبد الواحد".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق وسلوفينيا، وسبل تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن التحديات البيئية والمناخية، وأهمية تنسيق الجهود الدولية لمواجهتها، والانتقال إلى سياسات أكثر فاعلية في حماية البيئة والحد من آثار التغير المناخي".

وأكد الرئيس العراقي "أهمية توسيع آفاق التعاون الدولي في المجال البيئي، وتبادل الخبرات والتجارب في إدارة الموارد الطبيعية ومواجهة آثار التغيرات المناخية، مشيراً إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا المجال".

من جانبها أعربت الرئيسة السلوفينية، عن تقديرها للقاء، مؤكدة "رغبة بلادها في تطوير العلاقات مع العراق وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بشأن القضايا البيئية والمناخية ذات الاهتمام المشترك".