وداعًا للبيانات القديمة.. ميزة جديدة في Gemini تتيح لك تعديل وحذف كل ما يعرفه عنك

أطلقت شركة جوجل ميزة جديدة في روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي “جيميناي” تحمل اسم “ملخص الذاكرة”، تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنح المستخدمين تحكمًا مباشرًا وشاملًا في بياناتهم الشخصية.

تتيح هذه الإضافة استعراض جميع التفاصيل التي جمعها الروبوت واستنتجها عن المستخدم خلال محادثاته السابقة، مع توفير أدوات فورية لتعديل تلك المعلومات أو مسحها نهائيًا لضمان دقة الردود وتخصيصها بشكل سليم وتجنب تأثير البيانات القديمة على التفاعلات المستقبلية.

المعلومات المحفوظة

بدلًا من تكديس البيانات عشوائيًا، تُنظّم الميزة الجديدة المعلومات المحفوظة في لوحة تحكم مركزية مقسمة إلى خمس فئات رئيسية تشمل: الأساسيات (وتضم الخلفية الشخصية والموقع الجغرافي والعلاقات المهمة)، والمسار والمشروعات المهنية، والسفر والأجهزة والأغراض اليومية، والإعلام والترفيه، وأخيرًا اللياقة البدنية ونمط الحياة. وتحتوي كل فئة على نقاط موجزة توضح بدقة الحقائق التي يعتمد عليها المساعد الذكي لفهم سياق المستخدم وتقديم اقتراحات تناسبه في مختلف المجالات اليومية.

كتابة أوامر مباشرة

ولإدارة هذه الذاكرة بمرونة وسهولة، أضافت جوجل حقلًا نصيًا في أسفل الصفحة يحمل خيار إضافة تفاصيل أو إزالتها، حيث يمكن للمستخدم كتابة أوامر مباشرة بلغة طبيعية، مثل طلب حفظ لغة جديدة يتحدثها أو حذف رقم هاتف قديم. وفي حال وجود أي غموض أو احتمال لأكثر من معنى في الطلب، يطرح الروبوت أسئلة توضيحية للتأكد من صحة التحديث قبل اعتماده.

كما تتيح الواجهة إجراء تحرير أوسع عبر النقر على أيقونة القلم في أعلى الصفحة، أو الدخول إلى "سجل الذاكرة" (Memory history) لتتبع التوقيت الدقيق الذي أُضيفت فيه كل معلومة أو عُدّلت، مما يعزز الموثوقية ويسهل اكتشاف سبب ميل الروبوت لإجابات معينة وتصحيحها فورًا.

تتوفر هذه الميزة حاليًا عبر إصدار الويب لجيميناي من خلال الدخول إلى الإعدادات ثم اختيار "الذكاء الشخصي" (Personal Intelligence).

ويقتصر إطلاقها في المرحلة الراهنة على المشتركين في خطط "Google AI" باللغة الإنجليزية داخل الولايات المتحدة، بشرط تفعيل خياري الاحتفاظ بالنشاط والذاكرة، على أن يتم توسيع نطاقها لتشمل تطبيقات الهواتف الذكية لنظامي أندرويد وiOS لاحقًا.