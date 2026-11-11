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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تطبيق جيميني يحصل على عقل جديد.. ماذا يقدم تحديث Carbon للمستخدمين؟

جيميني
جيميني
احمد الشريف

أطلقت شركة "جوجل" رسميًا نموذج الذكاء الاصطناعي الأحدث (Gemini 4 Carbon) داخل تطبيق "جيميني" الشهير. 

التحديث الجديد متاح الآن للمشتركين في الباقة المتقدمة (AI Ultra)، ويعد بقفزة هائلة في حل المشكلات المعقدة التي تفوق قدرات النماذج العادية.

عقلان في تطبيق واحد

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 جوجل" المتخصص في أخبار الشركة، قررت جوجل الإبقاء على النموذج الحالي (Argon) ليعمل جنبًا إلى جنب مع النموذج الجديد (Carbon). 

وأوضحت الشركة أن النموذج القديم سيظل الخيار الأفضل والأسرع للمهام اليومية المعتادة، مثل كتابة النصوص أو إنجاز أعمال البرمجة الأساسية.

أما النموذج الجديد (Carbon)، فقد تم تصميمه خصيصًا ليكون "عقل المهام الصعبة". 

فهو مخصص للأشياء التي تحتاج إلى تفكير عميق، مثل حل الأكواد البرمجية المعقدة جداً، أو إجراء أبحاث علمية مفتوحة تتطلب تحليلاً دقيقاً لخطوات متعددة.

تحليل البيانات بدقة متناهية

وأشار التقرير إلى أن النموذج الجديد يتميز بقدرة مذهلة على قراءة الملفات المعقدة التي تحتوي على رسومات بيانية، ومخططات، وجداول ضخمة. 

فهو لا يقرأ النصوص فقط، بل يفهم "الصور والمعلومات البصرية" بشكل يجعله مثالياً لأعمال المحاماة، والبنوك، وإدارة الشركات.

ويمكنك الآن الطلب من الذكاء الاصطناعي تنسيق جداول بيانات (Spreadsheets) أو إعداد عروض تقديمية (Presentations) دقيقة جداً وبشكل احترافي جاهز للعمل فوراً، دون الحاجة لمراجعة طويلة خلفه.

أسعار وتوفر الخدمة

وأعلنت جوجل أن المطورين والشركات يمكنهم تجربة النموذج الجديد بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر نوفمبر، حيث تبلغ تكلفة إدخال مليون كلمة (أو رمز) حوالي دولارين فقط. 

وسيتوفر النموذج الجديد أيضاً للباحثين العلميين وخبراء الأمن السيبراني عبر برامج مخصصة، لمساعدتهم في حل المشاكل الهندسية وتطوير تطبيقات الويب والألعاب بكفاءة غير مسبوقة.

Gemini 4 Carbon Gemini جوجل جيميني Carbon Argon

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