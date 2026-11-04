حيلة خفية في بحث جوجل ستغير طريقتك في العثور على المعلومات.. تعرف عليها

تعد مهارة الوصول السريع والدقيق للمعلومات على الإنترنت ضرورة يومية، ويمتلك محرك بحث جوجل أدوات خفية تمكن المستخدمين من تصفية ملايين النتائج بذكاء. إليك 4 حيل ذكية تساعدك في العثور على ما تريده بدقة واختصار الوقت:

• علامات الاقتباس (" ") :

عند رغبتك في العثور على جملة أو اسم محدد بالترتيب نفسه، ضعه بين علامتي اقتباس. هذه الحيلة تمنع جوجل من تشتيت النتائج بكلمات متباعدة، وتجبره على جلب النص الأصلي حرفياً، وهو أمر مثالي للتحقق من الاقتباسات.



• استبعاد الكلمات غير المرغوبة بعلامة الطرح (-):

إذا كنت تبحث عن موضوع معين وتظهر لك نتائج مكررة لا تهمك، استخدم علامة الناقص مباشرة قبل الكلمة التي تريد حجبها. على سبيل المثال، البحث عن "وجهات سياحية -أوروبا" سيعرض لك خيارات سياحية حول العالم مستثنياً القارة الأوروبية تماماً.



• تخصيص النطاق عبر أمر البحث :

بدل الإبحار في الويب الواسع، يمكنك حصر عملية البحث داخل موقع إلكتروني معين. بكتابة "site:موقع_معين الكلمة_المفتاحية"، سيقوم جوجل بمسح هذا الموقع فقط واستخراج المقالات أو البيانات المتعلقة بطلبك بدقة متناهية.



• البحث العكسي بواسطة الصور عبر Google Lens:

في كثير من الأحيان، نعجز عن وصف شيء بالكلمات مثل نوع زهرة، أو موديل سيارة، أو قطعة ديكور. تتيح لك أداة "عدسة جوجل" رفع الصورة أو لصق رابطها، ليقوم المحرك بتحليلها وتقديم كافة المعلومات والروابط المرتبطة بها في ثوانٍ معدودة.